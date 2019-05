Encontro teve debates e reforçou o regime de colaboração entre Estado e municípios

Com o objetivo de democratizar as informações e reforçar o regime de colaboração com os municípios, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), por meio do Departamento de Apoio ao Sistema Educacional (DASE), através da Divisão de Material, Ensino Aprendizagem (DISMEA), realizou na manhã desta quinta-feira, 30, o I Encontro Sergipano do Livro Didático. O evento aconteceu no auditório da Uninassau, em Aracaju, e contou com a presença do secretário da Seduc, professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), representantes dos municípios sergipanos, diretores de escolas, técnicos das Diretorias Regionais de Educação, alunos, entre outros convidados. O encontro foi aberto com uma apresentação musical de alunos do Centro de Excelência Maria Ivanda de Carvalho Nascimento

O secretário Josué Modesto ressaltou a importância do evento para debater sobre um dos itens mais importantes da sala de aula. ” As secretarias municipais da Educação são responsáveis pela maior rede de escolas de ensino fundamental. Por isso temos para esse ano diversas ações para o fortalecimento da colaboração entre a rede estadual e as redes municipais de ensino. Debater sobre o livro didático já estava inserido em nossos planos”, afirmou Modesto.

Mudanças na legislação, conservação, remanejamento, logística de distribuição e desfazimento do Livro Didático foram alguns dos assuntos apresentados durante o encontro. O diretor do Dase, Fábio Leite, falou sobre o desfazimento do livro e ressaltou a necessidade de incentivar o hábito da conservação. “Apesar de estarmos na era digital, o livro físico é importante dentro da escola. Precisamos voltar à cultura do cuidado com o livro físico, não apenas o paradidático, mas o didático também, que está precisando de mais cuidado, tanto pela escola quanto pelos alunos”, disse.

Para o coordenador da Dismea, Marcos Vinícius Melo dos Anjos, o encontro foi uma oportunidade de fomentar a parceria entre Estado e municípios. “A gente via a necessidade de trazer, não só os diretores da rede estadual para tratarmos da gestão do Livro Didático, como também de fazermos um trabalho de regime de colaboração com os municípios, para democratizarmos ainda mais esses processos. Todos têm livros didáticos, e sempre haverá sobras de livros em alguns lugares e falta em outros. Então por isso vamos falar sobre esse processo de remanejamento, que é importante”.

Novas regras do PNLD

O I Encontro Sergipano do Livro Didático foi um evento técnico em que se debateu todos os processos relacionados ao Livro Didático, com a participação de todos os que estão envolvidos desde a chegada do livro até o seu desfazimento. As técnicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) Janine de Almeida Menezes e Lívia Moura Delfino foram convidadas para palestrar sobre as novas regras do Programa Nacional do Livro Didático.

“A implementação não acontece apenas em nível federal, mas vai até as escolas. A gente precisa que todos estejam alinhados nesse objetivo em comum, que é o livro chegar até os alunos. Quando nós fazemos visitas aos municípios é com o intuito de compreendermos como está sendo a execução em níveis estadual e municipal. Um evento como esse tem uma grande importância por conta da efetivação do regime de colaboração entre estado e municípios, união e demais entes federados”, explicou a técnica do FNDE Lívia Moura Delfino.

“Vamos dar oportunidade aos municípios para que tirem as dúvidas a respeito do que é o programa, como é a execução, quais sãos os direitos dos alunos, qual a parte de responsabilidade do FNDE, do MEC e da nossa parceria”, afirmou Janine de Almeida Menezes.

Quem também participou do encontro foi a vice-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e gestora da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, Maria Cecília Leite, que ministrou palestra sobre a articulação entre a Seduc e a Undime. “Nós nos sentimos extremamente honrados com essa parceria da Seduc com os municípios, pois esse é um processo que tem crescido com muita intensidade. É com imenso prazer que a gente vê materializar esse momento, pois quem é estudante da rede pública sabe a importância do livro didático”, declarou.

Livro Didático

Os participantes do encontro destacaram a importância do Livro Didático, principalmente no tocante à sua conservação. Bruna Alcântara, aluna do 2º ano do Centro de Excelência Maria Ivanda de Carvalho Nascimento, foi uma das que participaram do evento. “O livro didático ajuda a gente a aprender mais e de uma forma mais dinâmica. É importante a gente cuidar dele, porque o livro não é só nosso, pertence a outras pessoas também. Temos que deixá-lo para as outras gerações”, disse.

Gláucia Pâmela de Jesus Silva, diretora do Colégio Estadual Cícero Bezerra, em Nossa Senhora da Glória, compartilhou da mesma opinião. “Muitas pessoas acreditam que livro didático não tem importância, mas é muito relevante sim. Ele tem um custo e precisa ser cuidado, até porque esse material depois será repassado para outros alunos que estão por vir”, afirmou.

Maria Pastora dos Santos Dantas, coordenadora da Secretaria Municipal de Educação de Divina Pastora, falou sobre a importância do encontro. “Esse evento é de grande relevância para tirarmos nossas dúvidas, sabermos as dificuldades que estamos enfrentando. Está sendo bem esclarecedor para os professores e para os representantes das secretarias municipais de educação”, disse.

O gestor do Colégio Estadual Professora Olga Barreto, Max Luís Lisboa Matias, fez um balanço positivo do encontro. “É de suma importância que tenhamos esse encontro para debatermos as mudanças que estão ocorrendo, a importância da conservação e devolução do livro. O Estado hoje tem uma meta de devolução de livros por ano, e a gente, na direção da escola, está empenhado para que essa meta seja cumprida”, declarou.

