Estudante sofre tentativa de estupro dentro de banheiro na UFS, Campus de São Cristóvão

30/05/19 - 14:56:55

Uma tentativa de estupro foi registrada na noite desta quarta-feira (29), no banheiro da Universidade Federal de Sergipe

As informações passadas por colegas são de que a estudante do curso de pedagogia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) do campus de São Cristóvão, estava por volta das 21 horas da quarta-feira (29), no banheiro feminino na Didática IV, quando um desconhecido teria invadido o local.

Dentro do banheiro, o homem disse estar armado e fez ameaça. A estudante reagiu e começou a gritar, o que fez com que o suspeito fugisse do local usando uma motocicleta.

De acordo com informações passadas por estudantes, um homem estava dentro do banheiro aguardando alguma vítima. Há ainda a informação de que o suspeito poderia ser um homem que trabalhava ou se passava por motoboy e que inclusive, havia suspeita de que ele já estava há alguns dias tentando praticar o crime.

A aluna compareceu à Divisão de Vigilância da UFS para registrar um boletim de ocorrência e lá, ela relatou que um homem teria entrado no local ameaçando e dizendo estar armado.

A Superintendência de Serviços de Infraestrutura da UFS informou que ao ter conhecimento do caso, acionou a vigilância para que todas as informações possíveis fossem obtidas e repassadas integralmente às autoridades policiais que estiveram no local.