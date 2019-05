Movimentação: Fundat mobiliza mais de 300 pessoas no Dia do Desafio

30/05/19 - 08:29:03

O dia começou com muita movimentação, nesta quarta-feira, 29, na Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), devido ao Dia do Desafio. A proposta é interromper os afazeres por pelo menos 15 minutos para a prática de atividade de física. Foi com essa iniciativa que a sede e as Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) da Fundação, participaram das atividades.

Na sede da Fundat, a prática aconteceu no meio do calçadão da rua João Pessoa, em frente ao prédio do órgão, e contou com a participação dos servidores da Fundat, além de vendedores e comerciantes que passavam pelo local. A presidente da Fundat, Edvaneide Lima, estava entre os participantes e, antes de iniciar as atividades, falou da relevância do Dia do Desafio. “Sabemos que a nossa saúde necessita muito do corpo, ele precisa está em movimento, e todo movimento que fazemos de saúde é saudável, por isso estamos aqui nos somando a este evento de proporção nacional e internacional”, finalizou Edivaneide.

Em todas as unidades da Fundação o foco das atividades era voltado aos colaboradores e alunos. A chefe de gabinete da Fundat, Rosana Adrião, já faz exercício físico diariamente devido a um problema que possui na coluna vertebral. Para ela, o Dia do Desafio já é uma rotina diária. “O Dia do Desafio, hoje, para mim é apenas a continuação de uma coisa boa que me alcançou, que foi a minha recuperação através de um tipo de exercício que tem me feito muito bem”, explicou, Rosana.

Para a execução da atividades física, a Fundat contou com a colaboração da Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte (Sejesp) e a parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Os órgãos disponibilizaram profissionais de Educação Física para auxiliar os colaboradores durante a prática do exercício. Na sede da Fundat, o estudante de mestrado de Educação Física da UFS, Pedro Costa, foi quem instruiu os participantes durante a prática.

O Dia do Desafio

O Dia do Desafio é uma iniciativa mundial que acontece por meio da integração e cooperação entre cidades, com o objetivo de incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis e a prática regular de atividades físicas em benefício da saúde. Este dia acontece todo ano, sempre na última quarta-feira do mês de maio, com a meta de mobilizar o maior número possível de pessoas para a realização de uma atividade físico-esportiva.