LOCADORAS DO ESTADO DE SERGIPE COMPRAM 345 VEÍCULOS NOVOS NO ANO

30/05/19 - 13:27:46

Novo censo do setor de aluguel de carros mostra que, no estado, o setor foi o maior cliente das montadoras em 2018

Conforme pesquisa da ABLA – Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis – 149 empresas de locação de veículos operam atualmente no Sergipe. Juntas, essas locadoras emplacaram, no decorrer do ano passado, exatos 345 automóveis e comerciais leves, o que fez do setor de locação o maior cliente das montadoras no Sergipe.

Dos 345 automóveis e comerciais leves comprados, 65,22% foram modelos da Volkswagen, seguida pela FCA, com 13,91% de participação nas compras anuais do setor. O terceiro lugar ficou com a GM (8,12%), com a Toyota (5,22%) e a Nissan (1,45%) completando o ranking das cinco montadoras que mais venderam veículos para o setor de locação do Sergipe em 2018.

Em 2018, em relação às compras por subsegmentos, a maior parte (34,78%) dos emplacamentos feitos pelas locadoras do estado foi composta por”veículos de entrada” (Fiat/Mobi, Fiat/Palio, Fiat/Uno, Ford/Ka, GM/Celta, Renault/Kwid, VW/Gol, VW/UP). Em segundo lugar ficaram as chamadas “pick ups grandes”, com 22,61% do total de emplacamentos das locadoras do estado (Fiat/Toro, Ford/Ranger, GM/S10, Lifan/Foison, Mitsubishi/L200, Nissan/Frontier, RAM/2500, Renault/Oroch, Toyota/Hilux, Toyota/Hilux SW4, Volkswagen/Amarok).

Otávio de Meira Lins Neto, diretor da ABLA no Sergipe, diz que em temos nacionais o setor de locação de veículos foi responsável por comprar 19,04% de todos os automóveis e comerciais leves vendidos em 2018 no Brasil. “As empresas de locação estão diretamente relacionadas com novas soluções de mobilidade urbana”, diz Lins Neto. “A renovação da nossa frota faz parte desse processo, na medida em que oferecer carros novos faz parte das exigências dos nossos clientes”.

Das 149 locadoras ativas no Sergipe, 119 alugam veículos sem motorista, enquanto 30 atuam prestando o serviço de aluguel incluindo o motorista. Essas empresas são responsáveis pela manutenção de 1.308 empregos diretos no estado.

Em Sergipe, a terceirização (aluguel de frotas inteiras para empresas e órgãos públicos e também para empresas da iniciativa privada) é o serviço de locação mais utilizado (60%). O turismo de negócios (profissionais em viagens de trabalho) fica em segundo lugar no estado, com 25% de participação. O turismo de lazer (pessoas físicas em viagens de férias) vem em seguida, com 15%.

Frota atual – Somadas as compras de veículos realizadas em 2018 aos seminovos das empresas de locação do Sergipe, a frota atual do setor no estado atingiu 2.686 unidades. A Volkswagen também é a líder de participação na frota total, com 53,31%, seguida pela FCA (19,17%). A GM vem em terceiro lugar (6,85%), com Renault (6,33%) e Toyota (4,73%) completando a lista das cinco montadoras mais presentes na frota total do setor de aluguel de veículos no Sergipe.

Por subsegmentos, a frota atual das locadoras do estado tem predominância dos “veículos de entrada”, que são 38,68%. Os “sedans pequenos” (Chery/Celer Sedan, Fiat/Cronos, Fiat/Siena, Ford/Ka Sedan, GM/Prisma, Hyundai/Hb20s, Nissan/Versa, Renault/Logan, Toyota/Etios Sedan, VW/Voyage) somam 20,70% e as “pick ups grandes” representam 13,51%. As pick ups pequenas (Fiat/Strada, GM/Montana, Volkswagen/Saveiro) vêm a seguir, com 6,07% de presença na frota total do setor de locação no Sergipe.

A ABLA utilizou dados estatísticos de frota fornecidos diretamente pelo SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados). Trata-se de uma empresa autorizada pelo DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) e que é também a maior empresa pública de tecnologia da informação do mundo. As estatísticas foram auditadas pela Grant Thornton Brasil.

Brasil – O faturamento bruto anual do setor de locação de veículos atingiu R$ 15,3 bilhões em 2018, enquanto o faturamento líquido foi de R$ 13,9 bilhões.

O número de locadoras subiu 15,6%, passando de 11.407 em 2017, para as atuais 13.182 empresas de locação de veículos ativas junto à Receita Federal, com automóveis e comerciais leves registrados junto aos órgãos competentes de Trânsito. O número de usuários também registrou aumento (58%), saindo de 27,2 milhões em 2017 para 43 milhões durante todo o decorrer do ano passado.

Conforme a pesquisa da ABLA, nacionalmente os emplacamentos feitos pelas locadoras em 2018 chegaram 412.753 novas unidades, que representam 19,04% de todos os automóveis e comerciais leves vendidos durante o ano pelas montadoras que atuam no Brasil. A frota total das locadoras (soma das compras de veículos realizadas em 2018 com os seminovos disponíveis para aluguel) é de 826.331 unidades no Brasil.

