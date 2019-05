Mais uma promessa

Pela enésima vez, o governo federal prometeu concluir a duplicação do trecho da BR-101 em Sergipe. Interessante foi que os deputados estaduais, federais e senadores acreditaram em mais esta promessa do Ministério da Infraestrutura. Há cerca de 20 anos, o Planalto engana os sergipanos, enquanto a inacabada e perigosa rodovia continua matando as pessoas. Agora, mesmo desprovido de recursos para tocar o Brasil e sem um norte a seguir, este governo militar acena com a hipótese de, ainda este ano, concluir 25 quilômetros de duplicação da BR-101, além de fazer o encabeçamento das pontes até Propriá. O resto da obra ficaria para quando Deus der bom tempo. Embora experientes, os deputados e senadores saíram da reunião com o ministro Tarcísio Gomes de Freitas certos de que agora a coisa vai. Aliás, nossos parlamentares demonstraram tanto entusiasmo que mais pareciam aqueles ingênuos eleitores cegamente confiantes nas lorotas dos políticos demagogos. Crendeuspai!

Congresso defendido

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) entende que o Parlamento é essencial para o crescimento do Brasil. Segundo ele, o país se crescerá se houver harmonia, diálogo e fortalecimento dos poderes. “Foi no Congresso que nasceu nossa Constituição e é com ele que vamos retomar o potencial econômico do Brasil, lado a lado”. O discurso de Ribeiro é um claro recado aos radicais de extrema direita, que só pensando em fechar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Homem, vôte!

Fundo do poço

Sem qualquer política de turismo, Sergipe recebe menos visitantes a cada dia. Segundo a Infraero, entre 2014 e 2018, o Aeroporto de Aracaju registrou uma queda de 13,5% no número de passageiros. Para se ter uma ideia da derrocada, em 2013, o nosso campinho de pouso despachou 1.343.899 pessoas, número que caiu para 1.191893 em 2018. A previsão para este ano é que menos de um milhão de pessoas passem pelo nosso acanhado aeroporto. Misericórdia!

Made in Sergipe

O governador carioca Wilson Witzel (PSC) veio buscar em Sergipe seu secretário chefe da Representação do Rio de Janeiro em Brasília. O escolhido foi o ex-deputado federal André Moura (PSC). Caberá ao ex-parlamentar sergipano captar recursos federais para o governo fluminense. Não devera ser tarefa difícil, pois como ex-líder do governo federal no Congresso André conhece os caminhos das pedras em Brasília. Boa sorte!

Casamento político

O PCdoB incorporou o PLL (antigo MR-8) para escapar da cláusula de barreira. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a incorporação, determinando que devem ser somados os votos obtidos pelas duas siglas na última eleição para a Câmara dos Deputados. Com isso, fica garantida ao PCdoB a distribuição dos recursos do Fundo Partidário, além do acesso gratuito ao rádio e à televisão. Com a fusão é provável que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, permaneça na legenda comunista. Então, tá!

Menos médicos

Desde que o governo do capitão de pijama meteu o bedelho no Programa Mais Médico, milhões de brasileiros pobres estão desassistidos. Na tentativa de restabelece o atendimento na Atenção Básica de Saúde, oito prefeitos pediram socorro ao Tribunal de Contas de Sergipe. Os gestores informaram aos conselheiros que a demissão dos profissionais cubanos deixou a situação insustentável, pois os médicos brasileiros não querem trabalhar nos distantes povoados do interior sergipano. Danôsse!

Com Xuxa

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) participou, em São Paulo, do jantar beneficente em benefício do Hospital de Amor de Barretos. Grandes empresas e personalidades prestigiaram a festa filantrópica. Segundo Chagas, este grande evento só é possível graças a grande credibilidade do empresário Henrique Prata, mantenedor do hospital especializado no tratamento do câncer. Durante o jantar, Belivaldo fez questão de tirar uma foto ao lado da apresentadora Xuxa. Ah, bom!

Luto

O Sindicato dos Jornalistas de Sergipe emitiu nota lamentando a morte da colega Yara Maria dos Santos, de 38 anos. Assessoria de comunicação da Prefeitura da Barra dos Coqueiros, Yara foi encontrada morta no apartamento onde morava com a filinha de dois anos. Suspeita-se que a jornalista tenha sofrido uma crise epiléptica e se asfixiado. Descanse em paz, amiga!

Pela educação

Estudantes, professores e quem defende uma educação pública vai protestar, hoje, contra os criminosos cortes nas verbas das universidades. A manifestação também visa condenar a famigerada reforma da Previdência, projeto concebido pela burguesia para impedir que milhões de trabalhadores se aposentem, pois morrerão antes. Em Aracaju, a manifestação acontecerá à tarde, na praça General Valadão. Participe!

Briga paroquial

Silvany Sukita (PTC) e Ezequiel Leite (PR), prefeita e ex-gestor de Capela, vivem se alfinetando. A moça não se cansa de chamar o adversário de mentiroso e irresponsável. No contra-ataque, Leite diz que Capela parece uma cidade fantasma, sem prefeita, sem gestão: “Ganha uma caixa de picolé quem souber o paradeiro de Silvany”, fustiga Ezequiel. Batizada de a Princesa dos Tabuleiros, Capela merece muito mais do que esta briga paroquial. Marminino!

