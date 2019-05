MDB realiza convenção e confirma Jackson presidente do diretório municipal de Aracaju

30/05/19 - 17:53:07

Ex-governador ainda ratificou apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira

O Diretório Municipal de Aracaju/SE do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) realizou hoje (30/05) a sua convenção, que confirmou o nome do ex-governador Jackson Barreto como presidente. Jackson irá comandar o partido nas eleições do próximo ano e já anunciou que pretende realizar um trabalho de fortalecimento da sigla. O primeiro vice-presidente é o ex-prefeito de Aracaju, João Augusto Gama, e o ex-vice-governador, Benedito Figueiredo, foi eleito o segundo vice.

“Vamos preparar uma forte chapa de vereadores, discutir com os candidatos a nova legislação, porque não vai haver coligação proporcional, agora o próprio partido terá que fazer legenda própria. Então é importante que tenhamos bons candidatos, candidatos fortes, porque você tem que atingir o coeficiente eleitoral. E a partir daí, com o número de votos do partido, você pode eleger dois, três ou quatro vereadores Vamos discutir todos esses fatores”, disse Jackson.

JB ainda destacou que uma das estratégias do partido é ter candidatos nos diversos bairros da capital. “É um trabalho que vai demandar tempo e paciência, mas acredito que conseguiremos montar uma boa chapa”, concluiu.

Apoio a Edvaldo

Durante a convenção Jackson Barreto ratificou o apoio à reeleição do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PC do B). “Nosso partido está aliado ao prefeito Evaldo Nogueira e o nosso projeto é de manter essa aliança. Politicamente nós também fizemos parte da eleição de Edvaldo e o MDB participa do governo de Edvaldo. Além do mais, a gente constata que Edvaldo Nogueira está fazendo uma boa administração. Neste momento de crise, um prefeito estar realizando as obras que Edvaldo está realizando, nós só temos que aplaudir. E são obras na periferia de Aracaju, aquilo que eu sempre defendi, obras para o povo”, concluiu.

