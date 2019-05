MENINA DE 13 ANOS ENGRAVIDA APÓS SER VITIMA DE ESTUPRO NO INTERIOR DO ESTADO

30/05/19 - 14:29:15

Policiais civis flagraram um homem de 48 anos pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra uma adolescente de 13 anos. O delito vinha ocorrendo há 3 meses, inclusive culminando na gravidez da menor.

O infrator foi preso na zona rural de Lagarto e conduzido à delegacia de Simão Dias para prestar os devidos esclarecimentos, confessando em seguida a prática dos atos libidinosos.

A delegacia de Simão Dias não vai revelar a identidade do autor para preservar a integridade da vítima e alerta não ser permitido relacionar-se com menores de 14 anos, mesmo que com consentimento destes (as).

Por SSP-SE