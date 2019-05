NAT Matriz realiza programação com saúde e capacitação

Além da oferta de 20 vagas para técnicos em enfermagem, a ação contará com serviços de saúde, palestra motivacional

Na manhã da próxima segunda-feira, 03, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) da secretaria de Estado da Inclusão Social (Seit) realizará uma ação em parceria com a Cooperativa Domiciliar Sergipana (Coopeds). A partir das 07h, serão ofertadas, gratuitamente, atividades de prevenção à saúde, com a realização de exame e testes clínicos; além de palestra de motivação profissional e orientações sobre uso da voz em entrevistas de emprego. Durante a ação, também será feita a seleção de profissionais para 20 vagas de técnico em Enfermagem, que estão em busca de emprego.

Ericka Menezes é gerente de Intermediação de Mão de Obra do NAT, setor que faz a mediação entre empregadores e os candidatos às vagas ofertadas no sistema. Segundo ela, o evento busca trazer ações em benefício aos usuários do núcleo, tanto para os cuidados com a saúde, quanto para o seu aprimoramento profissional e preparação para seleções de emprego. Para tanto, o núcleo convidou a jornalista e consultora em marketing pessoal, Ingrid Seemann, como palestrante e ofertará atendimento, através de profissionais de saúde da Coopeds.

“A programação se destina ao público que visita o NAT em busca de reinserção no mercado de trabalho. Mas a seleção profissional na área de Enfermagem será para as pessoas da área que estejam cadastradas, buscando uma vaga de emprego no NAT”, grifou Ericka. Ainda segundo ela, os profissionais não inscritos no NAT podem fazer o cadastro no mesmo dia, munidos de documento de identificação com foto, carteira de trabalho, comprovantes de residência e de escolaridade e, no caso específico desta vaga, certificado de conclusão de curso superior ou técnico em Enfermagem. As vagas de trabalho ofertadas são para atuação em ‘home care’, atendimento domiciliar.

A Coopeds levará, para os usuários do NAT, testes de glicemia e aferição de pressão arterial, cálculo do índice de massa corporal (IMC), testes rápidos de sífilis, HIV, e hepatite B e C. “Também teremos um fonoaudiólogo dando dicas sobre como falar, como se comportar em entrevistas, exercícios vocais e outras orientações gerais”, adiantou Roberto Lima, presidente da cooperativa. Ainda de acordo com ele, após a seleção dos profissionais, eles passarão por uma capacitação durante 30 dias.

“Tenho certeza que esta parceria com o NAT vai enriquecer muito a relação que a gente tem com o profissional que está em busca de uma oferta de trabalho. Buscamos o NAT para nos ajudar no recrutamento, dando oportunidade a quem não tem experiência. A gente seleciona, treina e insere no mercado trabalho, e muitos que fazem o nosso curso, depois passam em provas de seleção em hospitais particulares”, reforça.

Fonte e foto assessoria