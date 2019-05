Núcleo Centro Forte busca estimular comércio no Centro Comercial de Aracaju

30/05/19 - 09:48:03

Idealizado pela Associação Comercial e Empresarial de Sergipe, com a chancela do presidente Marco Pinheiro, e com o apoio da CDL-Aracaju, Fecomércio-SE, Prefeitura de Aracaju, SEBRAE-SE e da classe empresarial da região central da capital, o Núcleo Centro Forte é uma iniciativa que que busca manter um núcleo estratégico de lojistas do Centro Comercial de Aracaju para pensarem juntos ações para a região.

O fruto do planejamento terá reflexos em ações realizadas durante todo o mês de junho, por meio de uma série de atividades voltadas ao desenvolvimento e estímulo da economia no Centro Comercial de Aracaju, criadas como ações iniciais de empresários da região.

Diante disto, as entidades citadas acima, juntamente com a classe empresarial do Centro Comercial de Aracaju, têm a honra de te convidar para o lançamento do Núcleo Centro Forte, uma iniciativa que une entidades do setor, empresários e Poder Público como forma de melhorar a percepção do sergipano sobre toda a região do Centro Comercial de Aracaju.

O QUÊ: Lançamento do Núcleo Centro Forte e apresentação das primeiras ações voltadas ao Centro Comercial de Aracaju.

QUANDO: Segunda-feira, 03 de junho, a partir das 7:30h.

ONDE: Auditório da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe – R. João Pessoa, 557 – Centro, Aracaju – SE.

Por Marcos Rodrigues Meneses