Para Luciano Bispo, Valmir de Francisquinho é “irresponsável, marqueteiro e vaidoso”

30/05/19 - 11:05:36

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), fez duras críticas ao prefeito do município de Itabaiana, Valmir de Francisquinho (PR), chegado a qualifica-lo como “irresponsável”, “marqueteiro” e “vaidoso”.

A crítica de Luciano foi feita durante entrevista ao jornal da Fan na manhã desta quinta-feira (30), quando o parlamentar afirmou que Valmir de Francisquinho seria o “prefeito mais irresponsável” e que sua prisão teria sido justa. “Talvez ele seja o prefeito mais irresponsável da história de Itabaiana e de Sergipe. A prisão dele foi mais do que justa. Ele tem mil vezes culpa. Ele sabe o que ele fez”, disse o presidente da Alese.

Ainda segundo Luciano, Valmir teria “rasgado a história do município fazendo maluquices. Valmir não merece ter uma fotografia na galeria dos prefeitos de Itabaiana”, afirmou e complementou afirmando que Valmir seria o responsável pelo fechamento da matadouro local. “Quem fechou o matadouro foi ele com as loucuras dele e agora não quer abrir sob hipótese alguma”, explicou.

Ao final da entrevista, Luciano garantiu que seu agrupamento político em Itabaiana e descartou qualquer hipótese de fazer qualquer tipo de acordo com o grupo de Maria Mendonça e Valmir de Francisquinho.

Ainda sobre a política em Itabaiana, Luciano Bispo disse que tem ressentimento por conta de o ex-governador João Alves Filho não ter liberado a agenda para que que o seu irmão disputasse uma vaga na Alese. “Meu irmão tinha condições e retiraram o direito dele disputar”, lamentou Luciano.