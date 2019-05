POLÍCIA FEDERAL E PM/SE CONCLUEM LEVANTAMENTOS NO LOCAL DO ACIDENTE AÉREO

30/05/19 - 11:02:18

A Polícia Federal em Sergipe, com o auxílio do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar do Estado de Sergipe concluiu os levantamentos preliminares no local do acidente aéreo que vitimou os pilotos ABRAÃO FARIAS e LINALDO XAVIER RODRIGUES e o cantor GABRIEL DINIZ.

A perícia do local do acidente está sendo realizada pela Policia Federal. Os destroços da aeronave ficarão sob a responsabilidade do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos – CENIPA.

Será instaurado Inquérito Policial para apurar eventual prática do crime de atentado contra a segurança de transporte aéreo. As investigações tramitarão em sigilo.

Comunicação Social-SR/SE