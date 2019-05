Pimentel convida para audiência pública sobre o povoado Caueira

30/05/19 - 12:57:03

Para lembrar sobre a audiência pública “Caueira: obstáculos e desafios ao desenvolvimento” para discutir a situação das casas localizadas na Praia Caueira, em Itaporanga D’ Ajuda, que acontecerá amanhã, 31, às 09 horas, no plenário da Casa Legislativa, o deputado estadual ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na manhã desta quinta-feira, 30.

Luciano Pimentel destacou que o povoado Caueira conta com 693 unidades habitacionais cadastradas no município e que gostaria de contar com a participação dos colegas parlamentares, pois trata de uma região importante para o turismo.

“O propósito da audiência é apresentar à problemática e buscar alternativas que possam garantir a manutenção das propriedades, aliando o respeito às normas ambientais ao crescimento socioeconômico do local”, ressaltou.

O deputado lembrou que o evento contará com a participação dos donos de casas construídas na faixa de praia e de diversas instituições com: o Governo do Estado; Prefeitura e Câmara Municipal de Itaporanga; Ministério Público Federal (MPF/SE); Superintendência do Patrimônio da União em Sergipe; Adema; Ibama e Conselho Regional de Corretores de Imóveis.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira