PM E PC REALIZAM OPERAÇÃO PARA COMBATER O TRÁFICO DE DROGAS EM POÇO VERDE

30/05/19 - 15:48:57

Foram apreendidas drogas na casa de suspeitos

Nesta, quinta-feira, 30, a Polícia Civil, com apoio do 11º Batalhão da Polícia Militar, realizou uma operação na cidade Poço Verde contra alvos de uma organização criminosa que estava tentando comandar o tráfico de drogas e praticando homicídios e tentativas de homicídios em Poço Verde. A situação chamou a atenção da Polícia Civil que começou a investigar a organização e conseguiu identificar o papel de cada integrante da facção.

De acordo com o delegado Fábio Pimental, foram presos na manhã de hoje Sérgio Gabriel de Jesus Pereira, que era o responsável por receber a droga que vinha da Bahia para distribuir para outros traficantes; e Romário de Jesus Santos, que guardava a droga enterrada em casa. Na residência do suspeito foi encontrado meio quilo de maconha. Na sequência, as equipes se deslocaram a casa de três pessoas identificadas como Luciano Braz de Jesus, José Islan de Jesus Leal, e Emanoel da Silva Cabelo. Os três confrontaram as equipes policiais e houve troca de tiros. O trio foi alvejado, socorrido pelos policiais, mas morreram no hospital.

“Os três integrantes da organização que morreram nos confrontos eram os responsáveis por matar as pessoas que não sanavam os débitos com a organização”, comentou o delegado. Foram apreendidos além de drogas, foram apreendidos armas e certa quantidade de dinheiro.

Fonte e foto SSP