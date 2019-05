Polícia Militar celebra a formatura de 933 estudantes no Programa Proerd

30/05/19 - 07:47:29

Mais de 31 turmas encerram as atividades em vários municípios do estado

A maratona de formaturas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) não para. Essa semana mais 31 turmas encerraram as atividades em vários municípios do estado.

Na quarta-feira, 22, o Colégio Santanna, em Aracaju, preparou uma grande festa para que os 82 alunos, de quatro turmas do 5° ano, recebessem com muita alegria das mãos dos seus instrutores, os cabos Barreto e Kisaki e o soldado Filho, os certificados de conclusão de curso.

No dia 23, quinta-feira, no Centro Cultural Gilson Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, 340 formandos de sete turmas do 5° e 7° anos, das escolas municipais Neuzice Barreto Lima e Dr. João Garcez Vieira, comemoraram a primeira aplicação do programa no município, que teve como instrutores o subtenente Henrique, além dos sargentos Alex Farias, Martin e Genivaldo.

Já na sexta-feira, 24, duas grandes formaturas aconteceram simultaneamente. Na Barra dos Coqueiros, na quadra Capitão Juca, o cabo J. Souza formou 221 alunos do 5° ano, da escola Estadual Reunidas Coelho Neto e das escolas municipais João Cruz e Maria Terezinha dos Anjos Santos. Na cidade de Estância, aconteceu a formatura da Escola Rede Sesi, onde o cabo Magalhães recebeu seus alunos proerdianos no ginásio poliesportivo da instituição. Ele foi responsável por formar nove turmas do 5° e do 7° ano, totalizando 290 alunos.

A capitã Adriana Littig, coordenadora estadual do Proerd, destaca a importância do 6º Curso Nacional de Formação de Instrutores Proerd (CNFIP) realizado em Sergipe no ano de 2018, nesse curso formaram-se o subtenente Henrique e os cabos J. Souza e Magalhães. Para a coordenadora, tanto os recém-chegados como os mais experientes instrutores, são merecedores dos mais sinceros elogios, “eles desempenharam esse brilhante trabalho com muita garra e sabedoria, atingindo de forma positiva nossas crianças”.

Várias outras formaturas serão realizadas ainda este semestre. Ações como essas demonstram o empenho da Polícia Militar em expandir seu serviço de prevenção à violência primária, por meio do Proerd, contribuindo para construir uma sociedade mais justa, sadia e feliz.

