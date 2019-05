Prefeitura dá início à maior operação “tapa-buracos” da história de Lagarto

O município de Lagarto, na região centro-sul do estado, está vivendo com a prefeita Hilda Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) uma verdadeira revolução quando o assunto é a recuperação de ruas e estradas da sede e de povoados. É a maior operação tapa-buracos que a cidade já viu em sua história.

As equipes, quase que dezenas delas, estão espalhadas por diversos bairros. “Finalizamos ontem mesmo a Rua José Maurício do Nascimento, uma das mais afetadas pelos buracos. Assim que assumimos, tornamos isso prioridade, porque Lagarto estava realmente danificada com a quantidade de ruas com problemas”, disse a prefeita da cidade, Hilda Ribeiro, que assumiu o cargo a partir do dia 7 em março deste ano.

Hilda está se referindo à implantação do esgotamento sanitário no município, em que, apesar do grande benefício com o saneamento, claro, deixou transtornos nos bairros, uma vez que as ruas foram lateralmente cavadas para a colocação da tubulação.

“A gente cobrou a empresa, e conseguimos que ela retomasse o serviço de recomposição dos calçamentos, e também estamos utilizando recursos próprios para fazer a operação tapa-buracos e resolver de uma vez por todas e o mais rápido possível isso”, completou a prefeita.

Além da já finalizada José Maurício do Nascimento, a Prefeitura de Lagarto em breve irá concluir a recuperação de uma importante rua, a José Barreto de Souza, onde se localiza a Apae. Já no Conjunto Loiola, são dezenas de ruas que neste momento estão recebendo máquinas e os trabalhadores. Todo a pavimentação da comuidade que foi danificada está sendo recuperadas actualmente.

Além disso, novas ruas estão recebendo calçamento, como é o caso da Travessa Calixto dos Santos, no bairro Alto da Boa Vista, onde há mais de uma década os moradores esperavam a pavimentação. Tudo isso prova a eficácia no serviço de obras da prefeitura lagartense e uma das maiores operações de recuperação de ruas do município.

