Prefeitura de Japoatã realiza o II Workshop sobre Combate a exploração sexual

30/05/19 - 07:51:41

A Secretaria Municipal de Assistência Social, através do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), e em parceria com o conselho tutelar, realizou nessa quarta-feira (29), o I I Workshop de enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes – Desenhando os caminhos.

O Workshop integra uma série de atividades promovidas, neste mês de maio, em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Durante os pronunciamentos, o público presente fez questão de alertar e destacar a importância do envolvimento de todos os setores da sociedade para combater essa prática.

O evento contou com a presença do Delegado Thiago Lustrosa, o juiz de direito Horácio Gomes, o promotor de justiça Cláudio Roberto, o prefeito Magno, o vice prefeito Francisco, o vereador Rafael, secretária de Assistência Vera Carvalho, primeira Dama Marly Valentin, conselheiros tutelares, equipe da secretaria, professores, agentes de saúde e adolescentes do município.

Segundo a coordenadora do CREAS Cleomar, é muito importante realizar esse tipo de ação para fortalecer a rede de proteção da criança e do adolescente dentro do município.

“O prefeito Magno e a secretária Vera, tem garantido todo apoio necessário para que essas ações possam ocorrer, tendo como foco o fortalecimento da rede de proteção e disseminação de informações sobre a rede de prevenção e cuidado que o município disponibiliza para com as crianças e adolescentes, sou muito grata pelo empenho de todos que compareceram hoje nesse Workshop.” Ressaltou Cleomar.

ASCOM/PMJ