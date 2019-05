PROFESSOR DO IFS MORRE APÓS PASSAR MAL EM VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

30/05/19 - 09:29:17

Um professor do curso de Eletrônica do Instituto Federal de Sergipe (IFS), campus Itabaiana, morreu no inicio da manhã desta quinta-feira (30), após passar mal em frente a uma loja no município de Itabaiana.

As informações são de que o professor Paulo Pereira Lima, estaria colocando um material em seu veículo quando passou mal e acabou caindo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e esteve no local onde constatou a morte, o que deve ter ocorrido por um infarto fulminante.