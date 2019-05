Programação oficial do Forró Siri 2019 é apresentada com celebração

30/05/19 - 12:32:55

Anúncio das atrações para o maior São Pedro de Sergipe foi realizado durante café da manhã junino.

Com muita música e animação a Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal da Cultura (Semcult), apresentou na manhã desta quinta-feira, 30, a programação oficial do Forró Siri 2019. Entre as atrações estão as cantoras Joelma e Márcia Felipe, além dos cantores Pablo e o vaqueiro, Mano Walter. Um café da manhã temático foi oferecido à imprensa e aos servidores, que ainda puderam curtir as apresentações da banda Balada Prime e do cantor Cezar Silva, atrações confirmadas no maior São Pedro de Sergipe.

A abertura do Forró Siri será realizada no próximo sábado, 01 de junho, na sede do município com atrações locais e de renome nacional. O prefeito Padre Inaldo não escondia a sua satisfação em realizar mais um ano o principal evento do município e revelou que a expectativa é que a festa supere todas as expectativas.

“Nós celebramos o maior evento cultural de Socorro com a realização do Forró Siri, pois esse é um momento onde contemplamos várias famílias que esperam meses para vender no Forró Siri, além de aproveitar os dias de festa. Nossa programação já está montada com vários artistas nacionais e locais, uma forma que escolhemos para valorizar os nossos profissionais socorrenses”, declarou.

Para o Secretário de Cultura, Natan Reis, esse é o momento de coroação de todo trabalho realizado desde o começo do ano e que garante a manutenção do evento mais tradicional do município. “Estamos muito felizes, pois esse é um momento único para o nosso município e para os socorrenses. Teremos cerca de 40 atrações durante esses cinco dias de festa que também ocorre nos conjuntos Parque dos Faróis e Jardim. Com toda certeza, esse é mais um Forró Siri que vai entrar para a história”, declarou.

O Garoto e a Garota Forró Siri 2018, Iuri Aguiar e Renata Marques, também prestigiaram a cerimônia de apresentação da programação oficial dos festejos juninos e declararam a sua alegria em fazer parte deste momento tão importante para o município. “Estamos com a grande responsabilidade de representar o município durante o período junino, e vamos nos dedicar a isso”, declarou Renata. Já para Iuri “é uma felicidade imensa vivenciar todos esses momentos que estamos vivenciando durante os festejos deste ano. Hoje é um dia muito importante, pois estamos conhecendo as grandes atrações do maior São Pedro do Brasil”, afirma.

Acompanhada pela filha, a dona de casa e moradora da sede do município, Maria José, fez questão de comparecer ao evento de lançamento e sua satisfação foi demonstrada com muitos sorrisos e gargalhadas. “Vim acompanhar minha filha, que dança na quadrilha Encanto do Matuto, aproveitar esse forrozinho e, claro, saber das atrações. Sábado tem festa aqui na sede e eu não perco por nada”, disse.

Confira a programação completa do Forró:

01/06 – Abertura dos Festejos Juninos de 2019

Local – Sede de Nossa Senhora de Socorro

Tauan Nogueira

Eduardo e Luciano

Cintura Fina

Edson Lima e Banda Gatinha Manhosa

Jan Padronne

08/06 – São João antecipado no Conjunto Jardim

Txi Gomes

Zuerões do Forró

Julinho do Arrastapé

Cana com Limão

15/06 – São João antecipado no Parque dos Faróis

Banda Dez por Cento

Samuel Sertanejo

Jeanny Lins

Leo e Lenilson

28/06 – Arena Siri

(Estacionamento Mercado Fernando Collor)

Juninho Moraes

Márcia Fellipe

Joelma

Banda Balada Prime

Anjo Azul

29/06 – Arena Siri

(Estacionamento Mercado Fernando Collor)

Douglas Gavião

César Silva

França

Pablo

Mano Walter