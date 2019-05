Robson anuncia seu irmão César Viana como novo presidente do PROS

30/05/19 - 07:37:05

O suplente de deputado estadual Robson Viana (PSD) reuniu vários amigos, lideranças e pré-candidatos a vereador de Aracaju para anunciar o seu irmão, César Viana, como o novo presidente estadual em Sergipe do Partido Republicano da Ordem Social (PROS). O encontro aconteceu no espaço de eventos do Oratório de Bebé, no bairro Cirurgia, e contou ainda com a presença do também novo vice-presidente estadual da sigla, o advogado Stefano Balbino.

Robson mostrou que continua uma liderança política forte e influente, ao conseguir reunir dezenas de pessoas, mesmo sem estar exercendo um mandato parlamentar. Várias lideranças populares que estiveram presentes fizeram questão de discursar exaltando a liderança, a transparência, o trabalho e a personalidade de RV, que continua liderando um grupo forte na capital e no interior de Sergipe.

“É muito bom ver como as pessoas têm um carinho com o nosso trabalho. Mesmo sem mandato estamos vendo uma manifestação dessas, com tantas pessoas, numa segunda-feira. Fiquei muito feliz com esse evento, que foi também uma reunião dos amigos que possuem projeto político para 2020”, falou Viana.

Ele ainda destacou sua satisfação com a chegada do PROS ao agrupamento político que integra. “É mais um partido para fortalecer o nosso grupo em Aracaju, já que esta agremiação estava com outra tendência política. Agora, com o César Viana à frente, vamos começar a fortalecer esse partido, de olho em 2020. Ainda estamos buscando mais pré-candidatos, estamos construindo e tenho certeza que iremos para a eleição com uma chapa de vereador forte e competitiva”, explicou o suplente de deputado.

César Viana, também destacou o trabalho de base que vem sendo feito. “Nossa prioridade é o crescimento na capital, lançar os pré-candidatos a vereador, mostrar o PROS como um partido forte. E com a liderança de Robson Viana, com certeza vamos conseguir trazer novos e bons nomes também no interior”, falou o dirigente partidário.

Fonte e foto assessoria