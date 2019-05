Secretaria de Estado realiza seminário sobre Políticas Públicas de Segurança

30/05/19 - 16:40:00

Sete pesquisas foram apresentadas a respeito das temáticas de violência doméstica, homicídios e adolescentes em conflitos com a lei

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) apresentou nesta quinta-feira (30), na Academia de Polícia Civil (Acadepol), o resultado de pesquisas financiadas pelo governo do Estado, solicitadas pela pasta à Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (Fapitec-SE). Foram apresentadas temáticas de violência doméstica, homicídios e adolescentes em conflitos com a lei.

Além da apresentação das pesquisas realizadas, o evento teve como objetivo fomentar a discussão de políticas públicas no combate e prevenção da violência e da criminalidade no estado. “Essas pesquisas são financiadas pelo governo do Estado e desenvolvidas através de uma parceria existente entre a SSP, a Fapitec e as universidades. Todas as pesquisas estarão disponíveis no site da SSP, à disposição de toda a população que quiser consultar e entender com mais detalhes”, frisou o coordenador do Núcleo de Análises e Pesquisas em Políticas de Segurança Pública e Cidadania (Napsec), Adriano Oliveira, setor responsável pela iniciativa na SSP.

A representante da Coordenação de Prevenção à Violência e à Criminalidade da Secretaria de Segurança Pública (CPVC/SSP), Abigail Souza, frisou a importância do estreitamento de relações com a Fapitec. “O objetivo é trazer a execução da política pública com esse viés acadêmico, através do Napsec e os pesquisadores. Com a finalização dessas pesquisas, a Secretaria de Segurança trabalhará com dados fidedignos, o que tem uma importância ainda maior”.

Os temas abordados são importantes para que a SSP tenha acesso, de forma detalhada, a como os fatos se desenvolvem na sociedade. São sete projetos: quatro deles sobre violência doméstica e os outros de conflito com a lei e de homicídios.

O diretor técnico da Fapitec, Ronaldo Guimarães, acredita muito na importância e na manutenção desse edital para aprimoramento dos dados para a SSP. “A Fapitec fica muito lisonjeada em participar e poder ajudar a SSP, colocando pesquisadores renomados das instituições aqui do estado, tanto da UFS como da Unit, para revelar os dados referentes a homicídios e todos os levantamentos policiais que necessitam chegar às mãos das pessoas da sociedade, do secretário e do governador”, concluiu.

