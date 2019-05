TRÊS PESSOAS SÃO PRESAS ENVOLVIDAS EM TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM MARUIM

Nesta quinta-feira, 30, policiais civis prenderam Ricky Roberti Rozendo dos Santos, 18 anos, suspeito de tentativa de feminicídio na cidade de Maruim. Outros dois homens identificados como Bruno Souza da Graça, 18 anos; e Ivanildo dos Santos de Souza, 18 anos, também foram presos por porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, Ricky realizou um disparo no rosto de uma adolescente de 12 anos, com quem tentou manter um relacionamento amoroso. Após o disparo, o acusado escondeu a arma embaixo de um colchão na casa da jovem.

Ainda segundo informações, o irmão da vítima – Bruno Souza – encontrou o revólver e escondeu a arma para se vingar do agressor. Bruno pediu para o amigo, identificado como Ivanildo dos Santos de Souza, que escondesse a arma, um revólver calibre. 38. Ivanildo enrolou o revólver em um casaco e o guardou em casa.

Após as investigações, os policiais conseguiram prender Ricky Roberti, que foi autuado por feminicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo. Já o irmão da vítima, Bruno Souza, e o amigo, Ivanildo, foram autuados por porte ilegal de arma de fogo. A arma utilizada foi apreendida pelos policiais civis.

Fonte e foto SSP