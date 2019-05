UM DOS ACUSADOS DE TRAMAR A MORTE DE DELEGADO MORRE EM CONFRONTO

30/05/19 - 09:07:13

Um confronto ocorrido na noite desta quarta-feira (29), no município de Propriá, terminou com a morte de um homem identificado como Deyvison Lima de Jesus, um dos lideres da facção criminosa denominada “Bonde do Maluco”.

A ação foi desenvolvida pela Coordenadoria de Operações de Recursos Especiais (CORE) ao ser acionada pela Polícia Civil da Bahia, que informou sobre o plano do grupo, que atua fortemente no tráfico de drogas, de assassinar policiais civis e um delegado.

Em nota divulgada na tarde da ontem, a SSP informou que investigação de policiais civis do município baiano de Senhor do Bomfim, na Bahia, identificou uma quadrilha acusada pela execução de diversos crimes violentos ligados ao tráfico de drogas.

Ainda segundo as investigações, os membros do grupo planejavam uma chacina no município, mas acabaram sendo mortos pelos agentes em confronto antes da execução do plano.

O suspeito morto em Propriá era líder da facção que tramava os assassinatos de um delegado e de um investigador da Polícia Civil da Bahia.