Uma análise e previsão do futuro

30/05/19 - 00:52:33

Diógenes Brayner – [email protected]

O encontro da bancada de Sergipe, que reuniu deputados estaduais e federais, além de senadores, tratou sobre duplicação de rodovias e outros projetos para o Estado, apenas no momento em que estiveram juntos com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Houve momentos que se falou sobre política e até uma análise da administração Belivaldo Chagas, quando mostraram otimistas em relação ao futuro e à marca de suas digitais em ação, que marcarão a atual gestão para o futuro.

Três deputados e um senador, conversando em gabinete na Câmara Federal, logo após o almoço, traçaram boa expectativa para o atual Governo, pela forma como vem conduzindo o Estado e resolvendo problemas que passaram insolúveis por outras administrações. Sergipe não vinha em uma rota de crescimento. Apresentava perfil bem próximo a uma crise mais profunda da que já se arrastava há alguns anos. Os quatro parlamentares não citaram nomes, mas deixaram ver que “muita coisa não andou em razão de interesses meramente políticos e até pessoais”.

Um deputado federal, mais otimista, chegou a dizer – quase pausadamente – que “Belivaldo Chagas vai fazer um Governo que com certeza entrará para a história”. Pode ser exagero de quem integra uma base aliada, mas o parlamentar mostrou que o governador “está finalizando uma série de estudos e diagnósticos que vai ajudá-lo em varias tomadas de decisões, as quais serão importantes para Sergipe, e que vai colocar o Governo num rumo de Desenvolvimento em varias áreas”.

Observou que Belivaldo “é calmo e paciente”, está fazendo tudo em “silêncio e de forma excessivamente discreta”. Acrescentou que “na hora certa as coisas vão acontecer e calar a boca de muita gente que critica e que pensa que ele está parado”. E sacramentou: “Sergipe vai ser outro estado no final do mandato dele. Podem apostar”.

Um outro deputado admitiu que tudo isso realmente pode acontecer, “principalmente porque ele faz um trabalho deixando de lado tendências e aspectos políticos, sem fugir dos compromissos com os aliados, além de demonstrar que primeiro é Sergipe e suas carências de muitos anos”. Levando em consideração o que vem sendo feito agora, em avaliação numérica, “constata-se que as dificuldades foram crescendo, sem controle e de forma solta. Muito da crise poderia ter sido evitada”, disse o deputado.

De qualquer forma, não cabe levantar essa falta de cuidado (ou responsabilidade) agora. Nada de olhar pelo retrovisor. O momento é de andar à frente a passos largos. Não dá

pra perder mais tempo. Belivaldo Chagas sabe muito bem disso.

Belivaldo em jantar posa com Xuxa

O governador Belivaldo Chagas postou no Instagran que participou de uma jantar beneficente, promovido pelo diretor do Hospital de Barreto, Henrique Prata, em São Paulo, com objetivo de arrecadar recursos para as obras assistenciais do Hospital do Amor.

*** Entre os doadores estavam grandes empresas e pessoas físicas que entendem o valor da filantropia para ajudar as pessoas que mais precisam. Tudo isso só é possível pela credibilidade adquirida por Henrique Prata, ao longos dos muitos anos que ele dedica ao tratamento do câncer e das milhares de vida que ele ajudou a salvar com o seu trabalho e da sua equipe.

*** Humanização acima de tudo, honestidade em tudo que faz, amor pelas pessoas não importando quem seja e Deus no coração. Essa é a fórmula mágica que mantém esse trabalho. As demais coisas são acrescentadas pela graça divina. Só tenho a agradecer a Henrique Prata pela oportunidade de fazer parte dessa história e pela ajuda que ele vem dando para construirmos juntos, em Sergipe, um tratamento do câncer digno e humanizado. Nós vamos chegar lá.

*** Durante o jantar, Belivaldo encontrou várias personalidades paulistas e celebridades como Xuxa Meneguel com quem tirou foto.

Notícia sobre André se alastra

A notícia da nomeação de André Moura (foto) do PSC-SE, para secretaria em chefe da Representação do Rio de Janeiro em Brasília, divulgada em primeira mão pelo Faxaju Online alastrou-se com muita rapidez em Sergipe.

*** Segundos depois da informação a imprensa sergipana telefonou para André, principalmente radialistas ansiosos por entrevistas.

Interesses políticos superaram

As redes sociais se encheram de elogios a André Moura e havia unanimidade de que a sua nomeação foi melhor para o Rio de Janeiro e lamentaram a perda de Sergipe.

*** Mas a questão política afastou André de qualquer participação no Governo, para não ferir interesses de grupo.

Prefeitos fazem elogios

Um prefeito de cidade da região Sul, ligado ao Governo, disse em Brasília, ontem, que foi André Moura que “salvou” a maioria dos municípios de Sergipe durante o Governo Michel Temer. Não foi o Governo do Estado, André Moura que chegou junto.

*** Disse ainda que o “Governo no meu município botou R$ 480 mil, André Moura trouxe R$ 5 milhões. E aí”?

Mitidieri deseja bom trabalho

O deputado federal Fabio Mitidieri (foto), do PSD, parabenizou o ex-deputado André Moura pela nomeação para o escritório do Rio em Brasília, e “desejo que faça um grande trabalho pelo Rio de Janeiro”.

*** – André já mostrou que conhece os caminhos em Brasília e pode se sair bem, disse.

Apenas acomodação

Em Brasília, um bem informado assessor político disse que a nomeação de André Moura para o escritório do Rio em Brasília é uma “acomodação política”.

*** – André é do PSC e o governador do Rio, Wilson Witzel (foto) também, com articulação do presidente nacional do partido, pastor Everaldo, disse.

Já se fala em 2022

Numa conversa reservada durante almoço entre quatro políticos foi avaliado que nas eleições de 2022, ao Governo do Estado, dois nomes aparecem com boa chance de disputa: senador Rogério Carvalho (PT) e deputado Fábio Mitidieri (PSD).

*** Não se perde de vista o nome do deputado Laércio Oliveira (PP).

Falaram sobre Eliane

Ainda na reunião veio à tona o nome da vice-governadora Eliane Aquino (foto) do PT. Houve unanimidade na observação de que ela está perdendo oportunidades, “porque tenta competir com o governador Belivaldo Chagas”.

*** Eliane se afastou de todo o núcleo do Governo e ficou distante de membros importantes da cúpula como deputados e secretário de Estado.

Rodovias movem Sergipe

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) disse que a situação das rodovias federais que cortam Sergipe foi uma pauta que levou ontem a bancada do Estado ao Ministério da Infraestrutura.

*** Deputados federais e estaduais, senadores, membros do governo do estado estão interessados nas obras da BR 101 e da BR 235, principalmente.

Rogério pede por Lagarto

O senador Rogério Carvalho diz que Bancada de Sergipe negocia a retomada das obras das BR’s no estado. Ele mesmo propôs a duplicação da SE-270 que liga Lagarto à BR-101.

O município de Lagarto é importante para Sergipe por seu comércio, indústria e pecuária.

Fortalecer poderes

O deputado Gustinho Ribeiro (foto) admitiu ontem que “não há crescimento se não houver harmonia, diálogo e fortalecimento dos poderes. Nosso recado é: o parlamento é essencial para o crescimento do país”.

*** – Foi do parlamento que nasceu nossa Constituição e é com ele que vamos retomar o potencial econômico do Brasil, lado a lado”, disse e pergunta: “Estão comigo”?

Primor de informação

O G1 de Brasília exibiu ontem um primor de informação: “Show de Gabriel Diniz em Belém é cancelado após morte do artista em acidente de avião”.

*** Fernando [@Silvio_MKT] ironiza: “Dá pra levar a sério um jornalismo desses”?

Marcio faz convocação

O vice-presidente nacional do PT, Marcio Macedo, convoca para a manifestação que acontece hoje, na praça General Valadão, centro de Aracaju.

*** Marcio garante que “hoje vai ser maior”, com o objetivo de defender a Educação.

Observação faz sentido

O ex-prefeito de Poço Verde, Toinho de Dorinha, disse ontem que o Huse vive lotado de ambulâncias, que trazem pacientes que a “atenção básica (PSF)” dos municípios poderia atender e resolver, como controle da hipertensão, diabéticos etc.

*** Acha que com isso resolveria o problema de superlotação na área Azul do Huse em Aracaju. Faz sentido essa observação.

Luciano saiu confiante

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (foto) do MDB, disse ontem que gostou muito da reunião da bancada e acrescentou: “saio daqui confiante”.

*** Segundo Luciano, “o ministro garantiu que esse ano conclui 25km do trecho norte da BR-101, o que já resolve parte do nosso problema. Nos próximos anos ele mesmo garantiu que concluirá o restante”.

*** – Gostei também que o ministro tenha reconhecido que o governo federal tem uma dívida com nosso estado, disse Luciano.

Sobre telemarketing

O jornal da Band publica: “se você está cansado de receber ligações de telemarketing saiba que não está sozinho. Uma pesquisa apontou que 09 em cada 10 brasileiros são vítimas das chamadas indesejadas.

*** O uso cada vez maior de robôs aumenta a chance de você ser um dos “sorteados” a qualquer hora, nos sábados domingos e feriados.

Deu nos grupos sociais

///Participa de reunião em Brasília – O deputado estadual Talysson de Valmir (PR) participou ontem, em Brasília, de audiência com o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Na pauta, a retomada da obra de duplicação da BR-101.

*** O parlamentar lembra que a obra, que se arrasta há vários anos, está parada no trecho Norte, pondo em risco motoristas e pedestres e prejudicando, dentre outras coisas, o escoamento da produção e o turismo. De acordo com Talysson, o ministro se mostrou sensível à questão e ficou de resolvê-la.

///Abordagem ‘punitiva’ – O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou ontem o que entende como uma abordagem “punitiva” do poder público diante da criminalidade no país. Sem citar diretamente o governo do presidente Jair Bolsonaro, FHC aproveitou um debate sobre a política de drogas em vigor para dizer que “o Brasil vive um momento de transição perigoso”.

*** “Infelizmente, no Brasil, está prevalecendo a ideia de que criminoso bom é criminoso morto”, declarou FHC, em encontro organizado na capital paulista pela fundação que leva seu nome, em conjunto com o Instituto Igarapé.

*** De acordo com o ex-presidente tucano, falta ao país um foco maior no combate ao crime organizado em lugar de uma “perseguição” a usuários de drogas como a maconha. “A atitude punitiva que estamos tomando é contraproducente”, emendou.

///Cadê pede veto na gratuidade – O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) enviou ofício para a Casa Civil recomendando que o presidente Jair Bolsonaro vete a gratuidade de bagagens até 23kg em voos domésticos. Segundo o órgão, a medida pode reduzir a competição no setor.

No documento, assinado pelo presidente, Alexandre Barreto, o Cade afirma que lhe cabe, enquanto autoridade antitruste brasileira, “apresentar subsídios à tomada de decisão do Presidente da República no sentido de ressaltar eventuais efeitos prejudiciais à concorrência e aos consumidores”.

///Digitalização do Estado – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) definiu que dará prioridade a 30 projetos de lei sobre modernização e digitalização do Estado após articulação com o ministro da Economia Paulo Guedes.

*** Segundo reportagem do jornal Valor Econômico desta 4ª feira, a decisão foi tomada em uma reunião entre o presidente da Câmara e a equipe econômica de Jair Bolsonaro na 3ª feira.

Um bom bate-papo

Retorna hoje – O governador Belivaldo Chagas (PSD) retorna de São Paulo hoje, onde se encontra desde terça-feira em reuniões sobre PPPs.

Bons olhos – Sem emitirem qualquer opinião, membros da base aliada não vêem com bons olhos as conversas entre PT e PSB sobre sucessão municipal.

Atende a Sergipe – O ex-deputado federal André Moura (PSC) disse que está na representação do Rio em Brasília, mas não deixará de atender pleitos de Sergipe.

Mandato de cinco anos – André Moura, em entrevista a uma emissora de radio, disse que defende mandato de cinco anos para prefeitos já a partir do próximo ano.

JB preside – Será hoje a convenção do MDB para escolha da nova diretoria municipal, cuja presidência ficará com Jackson Barreto.

De Renan Calheiros – A carta do Papa ao presidente Lula é autoexplicativa e eloquente. Não deixa dúvidas de como o mundo enxerga sua injusta condenação.

Bases do partido – O presidente regional do MDB, Fábio Reis, vai começar a fazer um trabalho nas bases do partido, para fortalecimento da legenda em todo o Estado.

Previsão não é boa – A previsão do inverno para Sergipe não é boa este ano. Pouca chuva e dificuldades para agricultores, que começam a se preocupar com a colheita.

Partidos políticos – O Brasil precisa de Paz, não da ação de partidos políticos que sempre atuaram na direção do que seja melhor para os seus “proprietários”.