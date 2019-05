Vereador alerta que espaços abandonados geram ameaça à saúde

O vereador Fábio Meireles chamou a atenção dos poderes constituídos e órgãos responsáveis para um problema que a cada dia só aumenta, especialmente em Aracaju. “Refiro-me a esses prédios abandonados, maior parte no centro da cidade que, além de servir de abrigo para drogados, também, é foco de doenças que comprometem a saúde da nossa população”, disse.

Fábio ressaltou que o abandono desses espaços – alguns deles públicos – traz à baila duas questões cruciais: saúde e segurança. “Vivemos dias difíceis, sobretudo, no que diz respeito à segurança. A drogadição tem ganhado força e vem atingindo cada vez mais pessoas. Vemos jovens e adultos viciados por toda a parte, inclusive, na praça onde o nosso Poder Legislativo está localizado. Quando faltar a droga, esses usuários, infelizmente, que não têm a devida assistência por parte do poder público, vão praticar assaltos e furtos. Todos ficamos vulneráveis com isso”, advertiu o vereador.

Citando reportagem publicada na edição de hoje (30), no Jornal da Cidade, Meireles ressaltou que além de prédios, há também obras e terrenos baldios que são focos cruciais de problemas. “Isso sem contar nas estruturas físicas comprometidas que põem em risco a vida de transeuntes”, disse, ressaltando que a insegurança é algo crescente e esses lugares geram ainda mais dificuldade para a população. “O meu alerta serve como um apelo aos órgãos responsáveis para que adotem as providências cabíveis para resolver o problema”, disse.

Proliferação de doenças – Fábio, também, citou que as áreas abandonadas têm servido para alimentar a proliferação de escorpiões que são responsáveis pelo maior número de incidentes. “A depender da espécie, a picada de um escorpião pode levar a óbito”, observou, falando ainda de roedores, tipo ratos, além do mosquito Aedes Aegypti, vetores de diversas doenças, como a dengue. “Temos inúmeros casos de registro de dengue, zika e outras doenças. Então, não podemos calar diante desses fatos que trazem dano sério ao povo”, afirmou o vereador.

Fonte e foto assessoria