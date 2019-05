VEREADORES DERRUBAM VETO DO PREFEITO DE ARACAJU A APROVAM O PROJETO 164

30/05/19 - 05:06:41

Vereadores derrubam veto do Prefeito e aprovam Lei de Cabo Amintas que estimula Escotismo nas Escolas do Município de Aracaju

Na manhã desta quarta-feira, 29, na Câmara Municipal de Aracaju (CMA), foi votado o veto ao Projeto de Lei N° 164 de autoria do vereador Cabo Amintas (PTB), que visa a criação do Programa de Estímulo ao Escotismo nas escolas do município de Aracaju.

Apesar da aprovação, sobretudo, contragosto do prefeito, a votação foi marcada por discussões, mas, por

13 votos a 1, prevaleceu o bom senso dos parlamentares favorecendo o PL do petebista, já que ficou constatado que não havia irregularidades na propositura sendo, o veto, considerado apenas como um ato político contra a pessoa do vereador Cabo Amintas.

Apesar do êxito, Amintas não escondeu a indignação. O vereador chegou a lamentar em sua fala sobre a postura, meramente política, adotada pelo prefeito, para tentar atrapalhar algo tão benéfico para a sociedade. “Eu me sinto envergonhado. É um absurdo que alguém vote sim para vetar esse projeto. Tenho certeza que os colegas vereadores irão votar contra esse veto e dizer sim a favor de salvar muitas crianças e adolescentes, afastar do mundo das drogas e mostrar um mundo melhor”, declarou o parlamentar.

Derrubar um veto de projeto de lei na CMA é algo que ocorre em raras ocasiões, principalmente, em condições de quase unanimidade, o que gerou um clima de tensão e desconforto entre os vereadores que compõem a base aliada ao prefeito Edvaldo Nogueira. O vereador Vinícius Porto (DEM), foi o único contrário a aprovação do Projeto.

O Programa que propõe a prática de Escotismo nas Escolas tem o intuito de estimular nos alunos um movimento educacional, a proatividade, a preocupação com o próximo e com o meio ambiente, formando assim, jovens com valores sociais, mais justos e mais fraternos.

Apesar de toda a boa intenção e legalidade demonstradas desde a primeira aprovação, Amintas fez questão de reargumentar para os colegas sobre a importância da propositura. “A prática do escotismo já afastou muitas crianças do mundo das drogas. É um projeto simples que propõe apenas um incentivo, já ouvimos escoteiros e jovens na idade escolar, todos aprovam”, concluiu.

Agora que o Projeto de Lei foi aprovado resta, tão somente, o Presidente da Câmara sancioná-lo para virar lei.

Fonte: Assessoria de imprensa do Vereador Cabo Amintas