Zezinho Guimarães abriu o verbo e disse que Governo Federal está brincando com Sergipe

30/05/19 - 01:39:24

O deputado estadual Zezinho Guimarães soltou o verbo, durante reunião nesta quarta-feira (29), durante a reunião das bancadas estadual e federal de Sergipe, para cima do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, apesar de reconhecer o empenho do Ministério. Zezinho fez críticas duras ao Governo Federal, acusando de “estar de brincadeira com o Estado”.

Zezinho Guimarães lembrou que o presidente da República, Jair Bolsonaro e o governador Belivaldo Chagas trocaram recentemente “juras de amor” e o próprio presidente disse que não iria deixar Sergipe sofrer. Sobre isso, o deputado questionou: “Como? Dessa forma? Isso está mais pra um castigo. Uma pena imposta ao povo sergipano”.

O deputado emedebista roubou toda a cena para ele. Mostrou conhecimento técnico e foi incisivo nas cobranças. Disse ao ministro que “já chega de troca de juras de amor e palavras bonitas, Sergipe quer efetividade agora”.

Zezinho Guimarães pediu que a bancada parlamentar federal fosse mais incisiva na cobrança aos ministros e ao presidente, de tudo que Sergipe tem direito, além das reivindicações. Zezinho assumiu a postura de líder do Governo do Estado e do próprio coordenador da bancada, porque foi o único que cobrou do ministro ações efetivas.

Guimarães disse ainda que quem “paga o pato” pelo não atendimento dos interesse de Sergipe são justamente os políticos que estão no dia a dia, “a exemplo dos deputados estaduais que ficam nos Estados. Nem os deputados federais e muito menos os senadores sofrem a pressão que os parlamentares estaduais, mesmo em se tratando de uma obra do governo Federal”.