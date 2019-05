Zezinho Guimarães parabeniza André Moura por cargo em Brasília

30/05/19 - 12:51:44

Para externar sua alegria com relação a decisão do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), de convidar o ex-deputado federal por Sergipe, André Moura (PSC/SE) para assumir o cargo de secretário de Estado Chefe do Escritório de Representação do Rio de Janeiro em Brasília, o deputado estadual Zezinho Guimarães ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe na manhã desta quinta-feira, 30.

“Não tenho dúvidas que será uma administração exitosa pelo trabalho que ele desenvolveu ao longo desses anos junto aos ministérios. Vejo uma excelente escolha do governador Wilson Witzel e, André honrará um cargo que foi agraciado pelo Rio de Janeiro”, parabenizou Zezinho Guimarães, colocando-se a disposição.

A nomeação foi expedida no diário oficial carioca da última quarta-feira, 29. A partir de agora, a missão de André Moura será de representar o Rio de Janeiro diante dos poderes Executivo e Legislativo Federal.

Currículo

André Moura foi deputado federal por dois mandatos, líder da bancada federal do PSC, líder do Governo na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional.

Em Sergipe, teve passagem como prefeito do município de Pirambu, por dois mandatos, secretário de Estado e deputado estadual, sendo primeiro secretário da casa durante todo o mandato.

Foto: Jadilson Simões

Por Kelly Monique Oliveira – Rede Alese