31/05/19 - 13:17:44

Prefeitura municipal de Rosário resgata a Festa do Catete

“Rosário do Catete é só Forró”

Passada a expectativa da divulgação da programação, Rosário agora vive o clima de preparativos para um dos mais tradicionais festejos juninos de Sergipe, a “Festa do Catete”. A abertura acontecerá sábado, 8 de junho, com cortejo de grupos folclóricos, saindo da Praça dos Quiosques, a partir das 19h, até a área de eventos localizada na entrada da cidade, onde a programação continua. As atrações do primeiro dia da festa são Gil Mendes, Kaelzinho Ferraz e Samyra Show.

No domingo, segundo dia da festa, a programação começa às 15h com a “Cavalgada do Catete” que será puxada pela cantora Lorrana Medrade, saindo da Fazenda Capim de Burro, percorrendo as principais ruas da cidade até o local da festa. Galã do Brega e a banda Rojão Diferente continuarão a folia junina.

De acordo com a secretária da Cultura e do Turismo, Tirzah Barreto, a Festa do Catete já faz parte da abertura dos festejos juninos de Sergipe. “É um evento junino que resgata as tradições folclóricas do período e mobiliza milhares de pessoas com apresentações culturais e de artistas consagrados no Brasil, gerando emprego e renda para os moradores de Rosário.”

O prefeito Etelvino Barreto destaca que com planejamento e organização foi possível o resgate da “Festa do Catete” este ano, um evento voltado para todos os públicos, e que fortalece a cultura da cidade.

