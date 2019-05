ANIMAL SOLTO EM RODOVIA FAZ MAIS UMA VITIMA FATAL NO INTERIOR DO ESTADO

31/05/19 - 07:28:32

Os animais soltos nas rodovias que cortam o estado de Sergipe continuam aumentando a estatística de mortes violentas por acidente. Na madrugada desta sexta-feira (31) mais um motociclista acabou morrendo após colidir o veículo em um animal na Rodovia SE-255.

As informações são de que Gilvan Passos de Oliveira, 43 anos, o Gilvan dos Porcos, como era conhecido, morreu após colidir a moto em um animal que estava solto na pista que liga os municípios de Macambira a Campo do Brito.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), foi acionada e esteve no local e lá, constatou a morte do motorista.

Com informações de Macambira no Ar