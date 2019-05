Antecipações prematuras, mas previsíveis

31/05/19 - 00:14:01

Diógenes Brayner – [email protected]

Mais uma vez a superfície se acalmar em relação às eleições municipais de Aracaju. Mas o silêncio não impede que se converse sobre sucessão. Há projetos no ar que não são apenas a troca ou manutenção de prefeitos. Imagina-se que os pleitos vêm sendo antecipados com uma margem de tempo acima do limite para suas realizações. Pois bem, já existem discussões amenas e despretensiosa para 2022. A situação tem nomes que já se insinuam, mas a oposição ainda não revelou uma liderança que se disponha a essa pretensão.

Para se pensar em 2022 é preciso montar uma estrutura firme através da disputa para prefeitos e vereadores já no próximo ano. Na realidade a oposição encolheu depois do pleito de 2018. Alguns dos seus integrantes até migraram para a base de apoio ao Governo, sem contar que pelo menos dois partidos de boa musculatura estão se relacionando bem com o Palácio dos Despachos, mesmo que uma outra legenda importante demonstre que a única saída “é à saída da base”. Mas isso é coisa para se analisar mais adiante, porque não há consenso em torno dessa segunda hipótese.

Os nomes que podem acontecer como opção, dentro dos partidos da base de governo são senador Rogério Carvalho (PT), deputado federal Fábio Mitidieri (PSD), deputado federal Laércio Oliveira (PP), vice-governadora Eliane Aquino (PT) e o prefeito Edvaldo Nogueira (ainda PCdoB). Há situações que dependem de outras, como é o caso de Edvaldo, que só ousará tentar o Governo caso reeleito no próximo ano. Também a vice-governadora Eliane Aquino terá um ‘porém’: só pensará em administrar o Estado caso assuma o Governo em abril de 2022, com a desincompatibilização de Belivaldo Chagas para chegar ao Senado Federal.

Não há sinalização para isso, mas sem essa decisão de Belivaldo, certamente Eliane não terá coragem de disputar o Executivo Estadual. É que não tem estrutura eleitoral e nem lidera um grupo político capaz de levá-la ao Palácio dos Despachos. Além de tudo isso, tem pela frente a disputa municipal, que será fundamental para o pleito de 2022, caso as previsões de hoje aconteçam exatamente como forem traçadas. O que já se pode presumir, com quase absoluta certeza, é que os blocos políticos que se enfrentaram em 2018 serão outros completamente diferentes, mas menos robustos em razão das divisões que se enxergam a partir de agora.

Convenção do MDB

Ocorreu tudo dentro do previsto e Jackson Barreto é o novo presidente municipal do MDB em Aracaju. A convenção municipal do MDB aconteceu ontem em clima de unidade partidária.

*** A meta de Jackson é buscar o fortalecimento da sigla no Estado, dentro de uma nova realidade política.

Ausências notadas

Na convenção do MDB, duas ausências foram notadas. Deputados estaduais Zezinho Guimarães e Garibaldi Mendonça. A de Zezinho já era esperada, mas a de Garibaldi provocou surpresa em alguns emedebistas.

*** Garibaldi não radicalizou na questão da troca de partido.

Apenas não descarta

Garibaldi tem conversado sobre a questão do MDB e demonstra sua insatisfação com a forma como o partido o tratou. Diz apenas que não descarta sua saída da legenda.

*** Mas também não descarta permanecer.

Apoio à reeleição

Também na convenção do MDB, o novo presidente do partido em Aracaju, declarou apoio à reeleição do prefeito Edvaldo Nogueira (foto) nas eleições do próximo ano.

*** Esse apoio do MDB a Edvaldo Nogueira já vem há anos e não surpreendeu.

Ministro foi sincero

O presidente da Assembleia Legislativa, Luciano Bispo (MDB), que esteve no encontro de Brasília, reconheceu que encontro com o ministro da Infraestrutura, Tarcisio Freitas (foto), foi “muito bom” e que o ministro foi “muito sincero”.

*** Para Luciano, Tarciso Freitas é conhecedor das questões de Sergipe.

Um detalhe dito

Tarciso Freitas disse que tem conhecimento da situação das rodovias no Estado, porque “quando viajo a Natal [ele é potiguar] vou de carro e percorro praticamente parte de Sergipe”.

*** O ministro admitiu que Sergipe sofreu demais com a falta de recursos e já “está na hora de repor esse dinheiro no Estado”.

Mentalidade ideológica

Tarcísio Freitas acha que é preciso acabar com essa “guerra ideológica” e lembrou que o presidente Bolsonaro já colocou nos eixos alguns problemas graves do País na questão do transporte.

– Mas a mídia fica dando mais espaço às brigas entre o Executivo e o Congresso.

Sobre bares em Propriá

O ex-prefeito de Propriá, Luciano de Menininha (foto), que também estava no encontro, falou para o ministro sobre a suposta derrubada de bares e restaurantes localizados às margens do Rio São Francisco, em sua cidade.

*** Fez um apelo para que isso não acontecesse e o ministro mandou seus assessores anotarem a reivindicação.

Quer candidatura própria

A direção nacional do PSB fará reunião na próxima quinta-feira, em Brasília, e tratará sobre eleições municipais. O partido quer candidatura própria a prefeito em todas as capitais e vai tratar sobre o assunto.

*** O diretório em Sergipe já avisou que “fará a sua parte” e teria a candidatura própria como prioridade.

Ampliação das alianças

O PSB em Aracaju também vai tentar ampliar o bloco de alianças. Até mesmo com os partidos que tenham candidaturas próprias já anunciadas.

*** No radar está o PT, que já tratou com o PSB sobre composição.

Márcio na passeata

O vice-presidente nacional do PT, Márcio Macedo (foto), animou ontem a manifestação em Sergipe, que tem como tema a melhoria da Educação e contra cortes no setor.

*** Márcio será provável pré-candidato a prefeito de Aracaju.

Zé Franco se recupera

O ex-prefeito de Socorro, José Franco (PSDB) se recupera de uma cirurgia cardíaca em casa e ontem fez elogios à equipe do Hospital São Lucas que o operou.

*** Zé tinha veias obstruídas e colocou um stent. Está muito bem.

Candidato a prefeito

Zé Franco (foto) disse que é pré-candidato a prefeito de Socorro, inclusive baseado nas pesquisas já realizadas e pela recepção do povo: “vamos reconstruir a cidade”, disse.

*** Zé está no PSDB, mas diz que se filiará ao partido que o governador Belivaldo Chagas determinar.

Cumprimentou André

Através de telefone, o ex-prefeito José Franco cumprimentou o ex-deputado André Moura, por ter assumido a representação do Rio de Janeiro em Brasília.

*** E comemorou: O Rio agora tem dois secretários sergipanos: André Moura e Otávio Leite, do Turismo.

Despacho em Goiás

André Moura, já como secretário chefe da Representação do Rio em Brasília, viajou ontem a Goiás, ao lado do governador Wilson Witzel para tratar de problemas daquele Estado.

*** André já está em Aracaju e viaja ao Rio de Janeiro na segunda-feira.

Bolsonaro e o DEM

Na convenção do DEM, ontem, o ministro Onyx Lorenzoni falou do “imenso respeito” com que Jair Bolsonaro trata o partido e deixou no ar a possibilidade de o presidente voltar ao partido.

*** Na mesma convenção membros do DEM lançaram indiretas a Bolsonaro e evitaram falar em poio do partido ao seu Governo.

Deu nos grupos sociais

///Supremo rejeita recurso – O ministro Edson Fachin relator da operação Lava Jato no STF, rejeitou o recurso dos advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que questionava a atuação de Sérgio Moro na época em que era juiz.

*** O paranaense comandou a 13ª Vara Federal de Curitiba e foi o responsável por julgar Lula no caso do tríplex do Guarujá, que investigou o pagamento de apartamento ao ex-presidente pela empreiteira OAS como forma de recebimento de propina.

*** Moro deixou sua carreira na magistratura para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo do presidente Jair Bolsonaro.

///Maia rebate ataques – Na convenção do DEM, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, rebateu os ataques ao Congresso, dizendo que sua “representação é tão forte quanto à representação do Poder Executivo”, relata O Globo.

*** “Foram 97 milhões de votos dados a deputados e deputadas na eleição de 2018. A representação é tão forte quanto à representação do Poder Executivo. A política se faz através de partidos”, disse Maia.

*** – Falou ainda que quando se trata de forma pejorativa o partido, não se estão enfraquecendo apenas uma agremiação política, está se enfraquecendo a democracia brasileira, porque o Congresso Nacional tem como base a participação efetiva dos partidos políticos.

///Demissões na Globo – Rádio Globo iniciou um processo de reestruturação e alterará completamente a sua linha de programação, informa o portal Notícias da TV. Por conta da mudança, demitiu todos os grandes nomes de seu elenco, que inclui Maju Coutinho e Adriane Galisteu.

*** Todos foram notificados de suas dispensas na tarde quarta-feira. O principal motivo para toda essa reformulação é o alto custo de sua atual folha de pagamento. O dinheiro que entra através das publicidades e patrocínios não tem sido suficiente para arcar com todas as despesas (Com informações, do “Notícias da TV”).

Um bom bate-papo

Muitas mensagens – Grande número de prefeitos enviou mensagens ao ex-deputado André Moura, cumprimentando-o pelo cargo de representante do Rio em Brasília.

Subtenente Edgar – “Presidente Bolsonaro bote pra arrombar, não recue em nada, estudantes de verdade estão do seu lado, deixe a turma da ‘maconha’ chorar”.

Assembleia de militares – Em reunião na Associação dos Militares de Sergipe, ontem, as associações dos Militares decidiram por uma assembleia geral da categoria.

O quê está em pauta – Na pauta da reunião estão reajuste, auxílio alimentação, reestruturação da carreira e regulamentação da carga.

Filiação partidária – O ex-deputado José Carlos Machado ainda conversa muito para filiação partidária. Está para definir filiação em uma das legendas que o convidou.

Para sobrenome – Segundo a revista “Justiça em Foco”, a inclusão de sobrenome em criança para homenagear família exige justificativa idônea.

Destino de multa – A “Justiça em Foco” também publica que rede social não tem legitimidade para questionar destino de multa por descumprimento de ordem judicial.

Tomar remédio – Do ex-ministro Carlos Ayres Britto: “Não se deixar contaminar por uma sociedade que adoece é se tornar remédio para ela”.

Com milicianos – Noblat diz, em seu blog, que reportagem da ‘Economist’ destaca conexões dos Bolsonaro com milicianos. Cita tio da primeira-dama, Michele Bolsonaro.