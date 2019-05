CONSELHEIRO DO TCE SERGIPE CARLOS PINNA RECEBE TÍTULO DE CIDADÃO ALAGOANO

31/05/19 - 16:48:18

Representando o governador Belivaldo Chagas, o secretário-Geral do Governo destacou a honraria entregue pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas ao conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe

O secretário-Geral de Governo, José Carlos Felizola, representando o governador Belivaldo Chagas, acompanhou a entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado de Alagoas ao conselheiro do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), Carlos Pinna de Assis. A solenidade de outorga da honraria ocorreu, nesta sexta-feira(31), no plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas, em Maceió (AL).

“Uma homenagem justa que Assembleia Legislativa de Alagoas presta ao conselheiro Carlos Pinna, que tem muitos serviços prestados ao nosso estado, e que agora tem o seu reconhecimento obtido pelo povo alagoano. Nós que fazemos o governo de Sergipe, estamos aqui representando o governador Belivaldo Chagas, que fez questão de enfatizar a importância do conselheiro na conjuntura política e social de Sergipe”, destacou Felizola.

De autoria do deputado estadual Inácio Loiola, a propositura se justifica pela contribuição dada por Pinna ao presidir o TCE/SE, quando promoveu a capacitação de gestores e servidores públicos alagoanos numa ação conjunta do Projeto TCE Itinerante. Além disso, o deputado destaca na propositura os vínculos familiares locais e a admiração por Alagoas e pelos alagoanos.

Na oportunidade, o conselheiro Carlos Pinna agradeceu a generosidade da Assembleia Legislativa de Alagoas por lhe conceder a honraria.

“Uma homenagem que jamais sonhei merecer, na qual atribuo à generosidade alagoana, através da Assembleia Legislativa que me outorga o maior título que alguém pode receber de Alagoas. Adoção como filho do estado que é um exemplo para o Brasil. Alagoas tem sido durante a história, o celeiro das mais importantes figuras desde a época do Império com Cansanção de Sinimbu. Isso é um exemplo que todos nós nordestinos devemos cultuar e na medida do possível imitar. Alagoas é, portanto, um lugar de formação e isso para mim, que faço parte de uma parcela da vida pública do Brasil, uma homenagem que me deixa felicíssimo”, pontuou Pinna.

Também estiveram presente o presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo; e o presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe, desembargador Osório Ramos.

Fonte e foto AAN