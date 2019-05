Corrupção eleitoral: Polícia Federal deflagra operação policial no município de Tobias Barreto

31/05/19 - 08:07:56

A Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão na manhã desta sexta-feira (31) com o objetivo de reunir provas em Inquérito Policial que apura o crime de corrupção eleitoral, conhecido como compra de votos, supostamente praticado por um vereador do município de Tobias Barreto (SE).

A investigação teve início com base em informações divulgadas na imprensa local dando conta que o então candidato a vereador teria comprado sacos de cimento para distribuição a eleitores em troca de votos, nas eleições de 2016.

Há indícios de que um estabelecimento comercial da cidade forneceu grande quantidade de cimento para eleitores que apresentavam um “vale” assinado pelo candidato.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência do investigado, no estabelecimento comercial e na casa do empresário que forneceu os produtos.

O crime de corrupção eleitoral, tipificado no artigo 299 da Lei 4.737/65, ocorre quando qualquer pessoa dá, oferece, promete, solicita ou recebe, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto, ainda que a oferta não seja aceita. A pena prevista é de até 04 anos de reclusão.

Fonte: Ascom/PF