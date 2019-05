Delegada ministra palestra em promoção da defesa da mulher

31/05/19 - 10:03:31

O evento foi realizado na OAB, com o tema “Aspectos da Investigação Criminal”

Na noite dessa quinta-feira, 30, a delegada Ana Carolina Machado Jorge, da Delegacia de Apoio a Grupos Vulneráveis do município de Lagarto (DAGV), capacitou advogados que militam ou pretendem militar na promoção da defesa das mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero.

O evento foi organizado, na capital aracajuana, pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Sergipe), a partir do setor de Assistência Jurídica às Mulheres em Situação de Violência de Gênero.

Durante o encontro, abordou-se o tema “Aspectos da Investigação Criminal”, oportunidade em que se explanou o trabalho da Polícia Judiciária, das recentes alterações da Lei Maria da Penha, plantão de gênero, das boas práticas em Sergipe e no Brasil, além do esclarecimento de dúvidas sobre a aplicabilidade da Lei 11.340/2006.

Fonte e foto SSP