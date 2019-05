DEPUTADO TEME O “CAOS SOCIAL” COM DERRUBADA DE CASAS NA CAUEIRA

31/05/19 - 14:19:46

O deputado estadual Adailton Martins (PSD) participou da audiência pública “Caueira: obstáculos e desafios ao desenvolvimento”, de iniciativa do também deputado Luciano Pimentel (PSB), na manhã dessa sexta-feira (31) e colocou seu mandato à disposição da Prefeitura de Itaporanga para ajudar no que for possível para impedir a derrubada de imóveis na região.

Com o discurso da busca pelo entendimento e da conciliação, Adailton Martins disse que problemática parecida também é vivida por donos de imóveis na Barra dos Coqueiros, mais precisamente na região das Praias da Costa e do Jatobá.

O parlamentar disse ainda que é frequentador da Praia da Caueira, tem imóvel na região e que conhece um pouco do “drama” daquela comunidade. “Não podemos ficar de braços cruzados diante do risco dessas casas serem derrubadas. Vejo problemas semelhantes aos da Barra dos Coqueiros. Em outros Estados percebemos que há diálogo e entendimento e nós queremos esse mesmo tratamento aqui em Sergipe”.

Adaílton Martins lembrou que os moradores da Caueira já possuem edificações na região há mais de 30 anos e disse que muitas pessoas sobrevivem do comércio local, vendendo caranguejo, ostras e coco. “Nossa preocupação é com o caos social que a derrubada dessas casas poderia causar. Além dessas pessoas que sobrevivem da venda desses produtos, temos os pequenos comerciantes também. O desemprego está em alta no nosso País e não podemos permitir que essa situação fique ainda pior”.

Foto: Jadílson Simões

Por Habacuque Villacorte – Rede Alese