Detran/SE, CPTran e Sest/Senat finalizam mês com ações educativas

31/05/19 - 14:33:59

A ação encerra o movimento maio amarelo

Numa manhã de conscientização, as equipes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE), através da Escola Pública de Trânsito (EPTran), do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte ((SEST/SENAT) e da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran), realizaram nesta sexta-feira, 31, um comando educativo para condutores na avenida Tancredo Neves. O objetivo da ação, que finaliza o cronograma de maio do Movimento Amarelo, foi alertar os condutores sobre a importância do respeito às leis de trânsito para a redução de acidentes e mortes nas vias.

Uma das pessoas abordadas foi o motociclista Tiago Henrique, que trabalha como entregador de água mineral. Para ele, é importante promover essas atividades para que toda a sociedade se conscientize sobre os perigos do trânsito. “Eu já sofri um acidente e quase perdi a perna, por isso vejo como é importante alertar os motoristas para que todos tenham mais responsabilidade no trânsito”, opinou.

Paralelamente ao comando, alunos do Sest/Senat assistiram a palestras educativas de trânsito no ônibus-escola do Detran/SE. Na oportunidade, o coordenador da EPTran, Lacerda Júnior, fez um balanço das atividades do primeiro mês de ações do Movimento Amarelo em todo o estado.

“Tivemos um mês repleto de atividades educativas. Fomos com o ônibus-escola da autarquia a dez municípios sergipanos, ministramos palestras para mais de 1.000 pessoas, principalmente alunos de escolas públicas e particulares. Mas, infelizmente, apesar do empenho dos órgãos de trânsito, tivemos neste mês uma grande quantidade de acidentes que chocaram a população, como colisões e atropelamentos. O que alertamos é que, se a sociedade não abraçar a causa e se engajar no Movimento Amarelo, certamente não reduziremos o número de acidentes e mortes no trânsito”, explicou o coordenador.

Fonte e foto: Ascom Detran/SE