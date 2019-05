Dia do Desafio realizado na quarta, mobilizou 146 mil aracajuanos

Durante toda quarta-feira, 29, grande parte da população aracajuana esteve mobilizada em prol do Dia do Desafio. O evento, coordenado no Brasil pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), teve como objetivo mobilizar o maior de número de pessoas possíveis na prática de atividades físicas. Aracaju, que na edição anterior, realizada no ano passado, teve 20% da população mobilizada, uma quantidade significativa de cidadãos, este ano se superou mais uma vez, conseguindo mobilizar mais de 25% da população.

O Dia do Desafio recebeu reações bastante positivas por parte dos aracajuanos. Este ano, além de competir nacionalmente com a cidade de Piracicaba, a capital sergipana também concorreu a nível internacional, tendo como adversária a cidade de Edogawa, no Japão. “A cidade de Aracaju teve um desempenho muito satisfatório, chegamos a mais de 25% da população fazendo registro no nosso sistema de apuração de atividades desenvolvidas. Nós precisamos agradecer a todos os parceiros que se juntaram a Prefeitura e a Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), no sentido de fazer com que a população entendesse a necessidade da prática de atividades físicas, visando a melhoria da qualidade de vida”, destacou o secretário da Juventude e Esporte, Antônio Hora Filho.

A mobilização em prol de uma população mais saudável, por meio da prática de exercícios físicos, conseguiu atingir cerca de 146 mil cidadãos aracajuanos. Houve participantes de todas as idades praticando uma diversidade de esportes. As atividades promovidas pela Prefeitura mobilizaram, desde bem cedo no dia 29, além de boa parcela da população, todos os setores da administração municipal. “Neste ano, a mobilização foi bem maior, mais parceiros se somaram ao projeto. Nós conseguimos verificar que houve realmente uma mobilização bem maior, a prova disso é que no ano anterior 20% da população esteve envolvida e esse ano a quantidade foi significativamente maior”, pontuou Hora.

Dentre as atividades desenvolvidas no evento estavam corrida, natação, alongamentos, passeios de bicicleta e muitas outras práticas esportivas que ajudaram a população a se movimentar por pelo menos 15 minutos no dia. As atividades desenvolvidas no Dia do Desafio foram registradas em um sistema exclusivo, criado pela Prefeitura. Como no ano passado a capital sergipana conseguiu atingir a sétima posição no ranking do continente americano, a expectativa é que essa colocação seja ainda melhor neste ano. “Há uma expectativa muito grande, porque na edição anterior Aracaju e Piracicaba conseguiram a sétima colocação no ranking das Américas, onde mais de 3.500 cidades estavam participando. Foi um desempenho maravilhoso. Estamos, agora, na expectativa da divulgação do resultado por parte do Sesc”, disse o secretário.

De acordo com Antônio Hora, independente da posição que a cidade atingir no ranking, o projeto já teve um resultado bastante satisfatório, pois conseguiu atingir seu objetivo principal: fomentar a consciência e o hábito de praticar atividade física. “Nós encerramos o Dia do Desafio com um grande encontro do pedal. Todos os grupos de ciclistas de Aracaju se reuniram para fazer esse passeio ciclístico que saiu do ginásio Charles Moritz e percorreu as ruas da cidade, finalizando nos arcos da Orla. No dia seguinte, já recebemos, na secretaria, uma solicitação de audiência para tentarmos planejar um novo passeio ciclístico, o que mostra que as ações surtiram efeito”, afirmou.

Foto André Moreira

31/05/19 - 05:12:34