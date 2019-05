ESTUDANTES E POLÍTICOS VÃO ÀS RUAS CONTRA O CORTE DE VERBAS DA EDUCAÇÃO

31/05/19 - 06:08:35

E novamente os estudantes de Sergipe, junto com professores e servidores não só de universidades e institutos federais, fizeram bonito no ato que tomou as ruas da capital Aracaju. ao lado da Juventude em trabalhadores e trabalhadoras do deputado federal João Daniel PT Sergipe também participou da manifestação contra os cortes na educação promovidos pelo governo bolsonaro e contra a reforma da Previdência que tira o direito principalmente dos trabalhadores mais pobres de se aposentar.

O deputado João Daniel ressaltou que o ato deste dia 30 é a grande reação da juventude brasileira. “Em Aracaju, a juventude mostrou sua força e sua garra. Os cortes são porque este governo tem o compromisso de entregá-la à iniciativa privada. “Mas nós vamos resistir e estamos juntos, mobilizados para a grande greve geral de 14 de junho”, afirmou o deputado.

Por Edjane Oliveira

Foto: Jamisson Souza