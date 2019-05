Faculdade Uninassau Aracaju realiza I Torneio de Futsal Intercurso

31/05/19 - 16:22:50

A iniciativa objetiva promover integração da comunidade acadêmica e formar uma seleção da IES

Por: Suzy Guimarães

A UNINASSAU Aracaju promove o I Torneio de Futsal Intercurso com premiação para 1º, 2º e 3º lugar. O evento acontece no próximo dia 8 de junho, na quadra do Colégio Purificação, e terá jogos entre 13h e 17h. O objetivo da atividade é formar uma equipe da Instituição de Ensino Superior (IES) para participar de torneios estaduais, interestaduais e seletiva para o Jogos Universitários Brasileiros – JUBs. A coordenação do evento é do professor Silva Silva, responsável pelo curso de Educação Física da faculdade.

Ele explicou que o torneio é uma forma de integrar a comunidade acadêmica e, por esse motivo, terá a participação de alunos, professores e funcionários. “Buscamos gerar integração na Faculdade para que possamos valorizar o esporte e, a partir disso, construir uma equipe que possa disputar campeonatos trazendo para a UNINASSAU visibilidade e notoriedade através do esporte”, observou Silvan.

O futsal é uma boa maneira de socialização entre amigos e traz muitos benefícios para a saúde, além de ser democrático, podendo ser praticado desde a infância até a vida adulta, independente do gênero. Como qualquer atividade física, o futsal emagrece, se praticado regularmente. No caso do futebol de salão, você pode emagrecer até 400 calorias em 45 minutos de jogo.