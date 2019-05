Fundação Pedro Paes Mendonça receberá Ordem do Mérito Parlamentar

31/05/19 - 05:20:19

A Fundação Pedro Paes Mendonça, situada em Serra do Machado, Ribeirópolis, receberá a Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar – maior honraria ofertada pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe. A indicação foi feita pelo deputado estadual Georgeo Passos, Cidadania, e aprovada pela comissão responsável pela Ordem.

A entidade existe há 30 anos e desenvolve um trabalho voluntário de apoio nas áreas de saúde, educação, acolhimento a idosos, ações culturais, geração de renda e habitação. A Fundação consolida os sonhos de Seu Pedro, patriarca da família, em sua terra natal e hoje é mantida pelo Grupo João Carlos Paes Mendonça (CJPM).

E são muitos os feitos alcançados pela instituição. Ao longo de três décadas, a Fundação já fez mais de 4 mil matrículas no Centro de Educação Básica Auxiliadora Paes Mendonça, já abrigou 265 idosos no Lar Dona Conceição e fez mais de 57 mil atendimentos na Clínica Dudu Mendonça, entre outras ações.

Autor da indicação, o deputado Georgeo ressaltou a importância do trabalho de desenvolvimento social que a Fundação Pedro Paes Mendonça faz para a comunidade de Serra do Machado e povoados vizinhos. “É um reconhecimento que destaca a atuação e os relevantes serviços prestados ao nosso Estado. É medida de justiça concedermos essa ilustre homenagem”, afirmou.

Por Daniel Almeida Soares