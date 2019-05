Governo e Sindicato dos Trabalhadores em Táxis dialogam sobre melhorias para categoria

31/05/19 - 06:50:40

O governador Belivaldo Chagas recebeu, na tarde desta quinta-feira, 29, uma comissão de taxistas de Sergipe. Na ocasião, os dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores em Táxis de Sergipe entregaram uma pauta de solicitações ao governador. A reunião foi acompanhada pela senadora Maria do Carmo Alves, o deputado federal Fábio Mitidieri, o deputado estadual Adailton Martins e técnicos do governo.

Após ouvir as solicitações dos taxistas, o governador se comprometeu em promover uma nova reunião dentro de 30 dias para apresentar a contraproposta do governo. Belivaldo Chagas também solicitou, que neste período, os dirigentes do sindicato procurem dialogar com os diretores dos órgãos envolvidas nas reivindicações, levando mais informações e sugestões, para que possam unificar as propostas.

Os taxistas estão reivindicando a isenção do ICMS que incide sobre o preço do gás veicular (GNV) para a categoria; que a licitação para o serviço de transporte do governo tenha a exigência do veículo com placa de aluguel vermelha; mais segurança para os profissionais que trabalham, principalmente à noite e nas saídas da capital; e abertura de linha de crédito pelo Banese para renovação da frota dos táxis de Sergipe.

O governador reforçou que está aberto ao diálogo e que espera encontrar alternativas, dentro das condições do Estado, para as solicitações apresentadas.

Presenças

Participaram da reunião o secretário de Estado da Fazenda (Sefaz), Marcos Vinícius Nascimento; o procurador Geral do Estado, Vinícius Thiago Soares de Oliveira; o superintendente da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec), Carlos Augusto Franco; e o presidente da Codise, José Matos.

Foto Mario Sousa

ASN