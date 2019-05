Huse realizará curso de atualização ao atendimento a queimado

31/05/19 - 15:10:03

A abertura dos festejos juninos iniciam nesta sexta-feira, 31, na capital e em grande parte do interior do Estado. Com isso, a preocupação do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) é em preparar aos profissionais de saúde, capacitando-os para um melhor atendimento. Por isso, o Núcleo de Educação Permanente (NEP) e a Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ), ambos do hospital, vão na próxima terça- feira, 4, no auditório do Huse, mais uma edição do Curso Anual de Atualização ao Atendimento do Paciente Queimado, que acontecerá de 8 às 12h.

A abertura do evento acontecerá com a cerimônia de reinauguração da UTQ do Huse. Em seguida, a palestra sobre o planejamento do Huse e estrutura da UTQ para o período junino. Serão abordados também conceitos básicos, atendimento inicial e critérios de encaminhamento, além de atendimento pré- hospitalar e transporte do paciente queimado. Após o intervalo, as palestras continuarão abordando os cuidados clínicos ao paciente queimado, queimaduras em crianças e curativos.

“Como a UTQ é referência em Sergipe no atendimento às vítimas de queimaduras, é essencial que os profissionais estejam capacitados para atendê-las com eficiência e qualidade. Para isso, as equipes da unidade e dos diversos setores de urgência e emergência do hospital participam do curso que ofertará 200 vagas e atenderá também os profissionais de saúde que trabalham nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), hospitais regionais e salas de estabilização das Clínicas de Saúde da Família (CSF)”, explicou o coordenador da UTQ do Huse, Dr. Bruno Cintra.

A gerente do NEP do Huse, Jalcira Izidro, destacou a importância dos profissionais participarem do curso. “Todos os anos, na época junina, nós organizamos um curso intensivo para que as pessoas se preparem para receber os pacientes que, por ventura, sofram queimaduras nesse período junino. A gente oferta vagas para os pontos mais críticos e as cidades que têm maior ocorrência de queimados. Os palestrantes geralmente são os profissionais plásticos que atuam na linha de frente da UTQ. É muito importante que os profissionais compareçam, participem do curso e se atualizem, principalmente aqueles que são dos hospitais regionais e das Unidades Básicas de Saúde”, disse.

Incidência de acidentes

Os municípios sergipanos com maior incidência em vítimas de queimaduras são: Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Estância, Lagarto e Itabaiana. Em Aracaju, os pacientes queimados que são atendidos no Pronto Socorro do Huse, vítimas de queimaduras, são, em sua maioria, dos bairros: Santos Dumont, Santa Maria, Siqueira Campos, Bugio, Olaria e Lamarão.

Foto: Flávia Pacheco

ASCOM SES