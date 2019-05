Jackson Barreto depõe na Justiça Federal em video conferência como testemunha de Lula

31/05/19 - 17:30:19

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) prestou depoimento nesta sexta-feira (31), à Justiça Federal, através de vídeo conferência, porque foi “arrolado pelos advogados como testemunha de defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Jackson Barreto postou no Instagran foto e notícia do depoimento em que relata que o processo pelo qual foi arrolado como testemunha. Trata-se das Medidas Provisórias editada no Governo Lula, no período em que JB era deputado federal.

Jackson Barreto, que é o atual presidente municipal do MDB de Aracaju, disse que o seu depoimento foi sobre a importância dessas medidas para os incentivos fiscais destinados ao Nordeste. O ex-governador considerou que as medidas emitidas pelo ex-presidente Lula tiveram valor importante para toda a região.