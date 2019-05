Lacen: pesquisas científicas colaboram com promoção de melhorias

A 1ª Mostra Cientifica do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen), unidade da Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), apresentou dezessete resumos científicos sobre análise de laudos laboratoriais para dengue, Influenza, além de outros agravos em saúde pública. O evento, que aconteceu nesta quinta-feira (30), com a participação de acadêmicos de Biomedicina, Farmácia, Biologia e Química, professores e gestores, reforçou a importância da pesquisa para o processo de melhoria dos serviços na área de saúde.

Na ocasião, os diretores da Fundação Parreiras Horta, Guilherme Maiam, do Administrativo Financeiro; e Thiago Dórea, do Operacional, deram as boas-vindas e agradeceram a colaboração dos futuros profissionais das áreas da saúde. “Esse é um momento de satisfação pela parceria em podermos comprovar através desses trabalhos a dedicação de todos vocês com a saúde pública”, ressaltou um dos diretores.

Durante a exposição, os estudantes realizaram apresentações dos trabalhos e trocaram experiências com profissionais. De acordo Mércia Feitosa, diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (SES), os trabalhos podem favorecer a gestão estadual. “Vimos aqui trabalhos com temáticas diversas Dengue, Zika Vírus, Chicungunya, Meningites, Hepatites, Hiv. Esses trabalhos podem disparar processos de articulação intersetorial, avaliação de novas estratégias e quem sabe até novas políticas de saúde”, observou.

Segundo o superintendente do Lacen, Cliomar Alves dos Santos, o evento destacou o papel do Laboratório Central enquanto agente propulsor da pesquisa na área de vigilância laboratorial. “Hoje, estamos desenvolvendo mais uma função dos serviços ofertados a população através da Microbiologia, Biologia Molecular, Imunologia, Bromatologia, e disponibilizamos dados estatísticos sobre agravos de saúde pública que podem servir de tema para pesquisas mais aprofundadas e projetos de saúde”, salientou.

Em um segundo momento da Mostra Cientifica, a Comissão de Pesquisa da Fundação Parreiras Horta selecionou três trabalhos para premiação. A acadêmica de Biomedicina Ialine Lima Santos, ficou com o primeiro lugar, pelo trabalho, ‘Diagnóstico precoce da meningite bacteriana: PCR em tempo real. “Por utilizar uma técnica de extrema sensibilidade consegue detectar as bactérias mesmo em pequenas quantidade e em menor tempo, que é essencial para o tratamento do paciente”, comentou.

Para Andrea Amanda Alves, o momento foi de muito aprendizado. Ela apresentou um trabalho sobre ‘Avaliação do acompanhamento de mulheres atendidas pelo programa de proteção a gestante, Protege. “Os dados apresentados em meu trabalho pode subsidiar os serviços na diminuição da mortalidade neonatal ocasionada por infecções durante a gestação”, disse.

A 1ª Mostra Científica foi uma oportunidade de divulgar os trabalhos que foram desenvolvidos durante o estágio extracurricular e supervisionado no Lacen, no período de 2018 a 2019. A proposta do evento é incentivar a pesquisa e promover a troca de experiências sobre os serviços de diagnósticos laboratoriais.