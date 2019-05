MANIFESTANTES VOLTAM A FECHAR A AVENIDA EUCLIDES FIGUEIREDO EM ARACAJU

31/05/19 - 05:50:20

Moradores da Avenida Euclides Figueiredo, voltaram a fechar a via na manhã desta sexta-feira (31), em protesto contra o atraso nas obras naquela região. Eles informam que há cerca de dois meses nada é feito na região. Devido as fortes chuvas que caíram durante a madrugada, os problemas se agravaram.

Os manifestantes cobram a chegada de um representante da prefeitura de Aracaju. Eles alegam que o trecho, que compreende os bairros Lamarão e Soledade, tem muitos buracos e fossas estouradas.

Os veículos que vêm no sentido Conjunto João Alves/Rodoviária Nova estão retornando e seguindo por rotas alternativas. Os motoristas que seguem no sentido Nossa Senhora do Socorro a Aracaju, precisam acessar uma rota alternativa pelo bairro Japãozinho.