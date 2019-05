Marcos Santana assume diretório do MDB em São Cristóvão

O Diretório Municipal de São Cristóvão do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) tem nova direção a partir desta sexta-feira (31). A convenção confirmou a renovação que vem marcando a atual fase da sigla no estado: sai Wanderlê Correia e assume o prefeito Marcos Santana como presidente e o vereador Adailton Lopes como vice.

Na esfera estadual, o partido é comandado pelo deputado federal Fábio Reis e o diretório de Aracaju está sob o comando de Jackson Barreto desde a última quinta-feira (30).

Marcos Santana assume o MDB municipal com o desafio de fortalecer a sigla para as eleições do próximo ano. Além dos novos diretores, o partido tem o vereador Vanderlan Correia, que assume como líder do partido na Câmara de Vereadores. Em São Cristóvão, o partido possui, atualmente, 187 filiados.

“Assumo um novo desafio em prol do desenvolvimento de nosso município: a presidência do diretório Municipal de São Cristóvão do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). A renovação está no bojo da política e o MDB, partido ligado à formação democrática de nosso País, entende e respeita isso. Vamos trabalhar pelo fortalecimento da sigla em São Cristóvão, com candidatos preparados, capacitados para entender as demandas do povo e atendê-las de forma correta e digna”, afirmou Marcos Santana.

