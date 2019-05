McDonald’s lança primeiro sanduíche criado em reality show

O McDonald’s lança dia 4 de junho o delicioso ParmaMelt, nova opção da Linha Signature, que já chega fazendo história. É o primeiro sanduíche da rede criado em um programa de televisão. A dona da receita é a jovem chef brasileira Raissa Ribeiro, vencedora do reality show “A Grande Causa”, patrocinado pela marca e exibido no canal FoodNetwork. Além de Raíssa, participaram do programa os chefs Santiago Palma (Argentina), Salvador Orozco (México) e Andrés Prieto (Colômbia).

A campeã do programa receberá um prêmio de US$ 10 mil e o sanduíche criado por ela será vendido em 1.500 restaurantes do McDonald’s no Brasil, México, Colômbia e Argentina. Como parte da iniciativa, além de dar a oportunidade a uma jovem profissional, a rede também fará uma doação a instituições que trabalham para que os jovens na América Latina possam ter mais oportunidades de trabalho no futuro: Instituto Ayrton Senna (Brasil), Aldeias Infantis SOS (Colômbia e México) e Fundação Sí (Argentina).

“Pela primeira vez na história estamos dando a chance de uma jovem chef assinar um sanduíche nosso, o que nos enche de orgulho. Nós damos oportunidade todos os dias de emprego e formação a milhares de jovens. E com esse reality unimos essa inovação da criação da receita em um reality show com algo que tem tudo a ver com a DNA da nossa marca”, afirma João Branco, Head de Marketing do McDonald’s no Brasil.

“Participar de uma competição de gastronomia internacional foi a validação de anos de estudo e trabalho duro. Me sinto realizada e muito ansiosa para dar o próximo passo na minha carreira. O meu sanduíche foi a junção de ingredientes simples, mas muito saborosos. Ganhar a competição foi um sentimento incrível e ainda atrelar isso a um instituto tão importante quanto o Ayrton Senna é muito gratificante”, afirma a chef Raissa Ribeiro.

Sobre o Parma McMelt

O ParmaMelt é composto por: carne 100% bovina, pão brioche, maionese de ervas, alface americana, picles, presunto tipo parma e um delicioso Cheddar Melt Suave. O novo sanduíche, bem como todos os outros da companhia, leva ingredientes cuidadosamente selecionados, em parceria com fornecedores renomados e certificados, o que garante a qualidade, sabor, segurança alimentar e integridade dos produtos entregues às mãos do cliente.

A McOferta do ParmaMelt será vendida a partir de R$ 29,90 (1 carne) ou a partir de R$32,90 (2 carnes).

A Grande Causa

Quem apresentou o programa foi o chef italiano radicado em Buenos Aires, Donato de Santis, cuja extensa experiência internacional, tanto na cozinha quanto nas principais competições culinárias, o posiciona como o apresentador ideal e como o jurado mais exigente.

Acompanharam Donato, também como jurados: Danielle Dahoui, renomada chef brasileira e empreendedora nata, proprietária do renomado restaurante Ruella em São Paulo; e Álvaro Clavijo, colombiano com uma vasta experiência em restaurantes de renome na Europa e Estados Unidos, e proprietário do “El Chato”, uma proposta gastronômica baseada em Bogotá, reconhecida por integrar a lista dos 50 Melhores Restaurantes da América Latina. Além disso, o influenciador mexicano @GastronautaDF comentou os episódios do programa em suas redes sociais para os amantes de comida.

Participaram da competição: Raissa Ribeiro (Brasil), Santiago Palma (Argentina), Salvador Orozco (México) e Andrés Prieto (Colômbia).

Em cada episódio, os chefs enfrentaram diferentes desafios para demonstrar sua criatividade, capacidade técnica e habilidade para trabalhar em equipe. Em cada prova, a velocidade, a versatilidade e a apresentação foram decisivas para os jurados.

Os episódios estão disponíveis no link abaixo.

https://www.discoverybrasil.com/food/grande-causa

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.200 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir.

