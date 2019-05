MDB velho de guerra

31/05/19 - 08:30:35

O MDB reluta em se renovar, entregar seu comando a jovens e irrequietos políticos. Melhor exemplo disso foi dado ontem, com a eleição da executiva do partido em Aracaju. Presidida pelo septuagenário Jackson Barreto, a “nova” direção do MDB municipal pode ser considerada secular. Somente JB e os vices João Gama e Benedito Figueiredo têm, juntos, 222 anos, portanto mais de dois séculos nas cacundas. O próprio Jackson reconhece que a longevidade não ajuda o partido, mas, contraditoriamente, admite ser preciso rejuvenescer. Será com essa cara de múmia ambulante que o MDB velho de guerra vai para as eleições de 2020. A questão é saber se terá fôlego para eleger uma boa bancada na Câmara de Vereadores ou se sairá do pleito direto para a aposentadoria política. Aff Maria!

Péssimo currículo

A imprensa carioca fez uma péssima apresentação de André Moura (PSC), novo secretário Extraordinário de Representação do Governo do Rio de Janeiro em Brasília. O jornal O Globo lembra que o político sergipano é réu em três ações penais em tramitação no Supremo Tribunal Federal. “André Moura é apontado como responsável pelos crimes de formação de quadrilha e peculato tipificado na cidade de Pirambu”, lembra o jornal. Homem, vôte!

Largue essa ideia

Neste Dia Mundial Sem Tabaco alguns índices merecem registro: nos últimos 13 anos, o número de fumantes no Brasil caiu 40%. Mesmo assim, pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde revela que 9,3% da população ainda fumam. Entre os fumantes, os homens lideram com 12,1%, enquanto apenas 6,9% das mulheres são chegadas a um cigarrinho. Para quem deseja largar o vício vale lembrar que o SUS oferece tratamento gratuito. Você ainda tá nessa?

Quem comanda?

Você sabe quem é o presidente do Democratas em Sergipe? Em março passado, a senadora Maria do Carmo Alves informou que o partido seria comandado pelo ex-prefeito de Frei Paulo, José Arinaldo Filho. Acontece que no site nacional do partido quem aparece como presidente é o ex-deputado federal Mendonça Prado. Ele assumiu o comando do DEM em agosto de 2018 para disputar o governo do estado, mas não conseguiu chegar bem ao 2º turno. Crendeuspai!

Weintraub, um energúmeno

O Ministério da Educação conseguiu uma façanha: despertar uma quase adormecida União Nacional dos Estudantes (UNE). E tudo por incompetência do ministro Abraham Weintraub. Aliás, esse mequetrefe teria dificuldade para ser aprovado no Enem. Prova disso é um twitter em que o “sinistro” escreve “calúnias nas quais eu insitaria (sic) a violência”. Teve que ser lembrado de que o verbo incitar se escreve com “c”. Vá estudar, Weintraub!

Caueira em debate

Uma audiência pública vai discutir a situação da praia da Caueira, em Itaporanga. Marcado para esta sexta-feira, na Assembleia, o evento discutirá a decisão da Justiça proibindo novas construções e paralisando todas as obras na região. Organizada pelo deputado estadual Luciano Pimentel (PSB), a audiência pública visa buscar alternativas que garantam a manutenção dos imóveis, aliando o respeito às normas ambientais ao crescimento socioeconômico do balneário. Então, tá!

Montando o time

O PT está arrebanhando novos filiados no interior de Sergipe. Ontem, lideranças petistas foram a Itabaiana recepcionar os novos militantes. Realizado na Câmara de Vereadores, o evento foi prestigiado, entre outros, pelo vice-presidente nacional do partido, Márcio Macedo e pela vice-governadora Eliane Aquino. Márcio fez questão de destacar a importância da luta pela liberdade do ex-presidente Lula e “a oposição do PT ao desgoverno Bolsonaro”. Vixe!

Categoria reivindica

Isenção do ICMS para o gás veicular (GNV), mais segurança e abertura de linha de crédito pelo Banese para renovação da frota. Estas são algumas das reivindicações entregues pelos taxistas ao governador Belivaldo Chagas (PSD). Após ouvi-los, o pessedista prometeu analisar a pauta e voltar a se reunir com a categoria dentro de um mês. A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) e o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) participaram da reunião.

De Júnior pra Júnior

E o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana (MDB), quer mudar de vice. Segundo publica a colega Rita Oliveira no Jornal do Dia, o emedebista não pretende ter seu vice Adilson Júnior (PDT) na chapa de 2020. Marcos deseja que na disputa pela reeleição o candidato a vice seja Paulo Júnior (PSL), presidente da Câmara de Vereadores. Resta saber se Adilson Júnior vai disputar o próximo pleito sancristovense por outro grupamento político. Marminino!

Calma, pastores!

Não convidem para o mesmo culto evangélico os pastores Carlito Alves e Jony Marcos, ambos do PRB. Vereador em Aracaju, o primeiro está tiririca com o aliado e até emaça deixar o partido, pois teme não se reeleger. Sempre que pode, Carlito diz o diabo de Jony, que vem a ser presidente do PRB em Sergipe. Pelo andar da carruagem e se o também pastor Heleno Silva não tentar acalmá-los, os dois reverendos vão aos tapas no meio da rua. Misericórdia!

