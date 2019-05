Participantes comercializam produtos agroecológicos em frente à Prefeitura

“Tudo que se planta colhe, consome e ainda é comercializado”. Essa frase define a atual fase do projeto Cultivando Cidadania, promovido pela Prefeitura de Aracaju, através da Secretaria Municipal da Assistência Social, que, nesta quinta-feira, 30, levou alguns dos participantes do projeto das hortas do bairro Aloque e Inácio Barbosa para comercializarem os seus produtos em frente ao Centro Administrativo Aloísio Campos, onde tiveram a oportunidade vender, incentivar o consumo e apresentar a proposta do Cultivando aos trabalhadores e visitantes da sede da Prefeitura.

Teve coentro, rúcula, alface, pimentão, entre outros legumes e hortaliças, sem nenhum tipo de produto químico, e o melhor de tudo, com preços bem acessíveis. “Eu venho buscando me tornar uma adepta de produtos sem agrotóxicos. Chegar na Prefeitura e encontrar essa barraquinha aqui, foi uma grata surpresa. Após ser atendida, voltei na barraquinha e estou levando uma bolsa cheia de produtos fresquinhos”, disse a aposentada Maria José de Andrade.

Segundo o coordenador agrônomo e coordenador da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional, que é responsável pelo projeto Cultivando Cidadania, Ivan Siqueira, a vinda à Prefeitura tem um significado muito maior do que a comercialização. “Os usuários do projeto já estavam vendendo em seus bairros. Essa vinda foi também uma forma de ampliar a visão deles, mostrando, principalmente, que é possível sair daquelas áreas e comercializar em outras áreas da cidade. Essa ampliação das vendas faz com que mais pessoas consumam produtos sem agrotóxicos, conheçam o projeto e, consequentemente, tenham uma vida mais saudável”, destacou.

A dona de casa e participante do Cultivando Cidadania, Edjane Santos Cardoso, enxerga o projeto como uma grande ferramenta de aprendizagem e de transformação de vida. “Tem sido muito enriquecedor para nós, em todos os sentidos. Desde o começo entramos com o foco de crescer tanto na nossa comunidade, como também fora dela. Trouxemos os nossos produtos para vender na Prefeitura e eles foram muito bem aceitos, inclusive, superamos a nossa meta. Além de aprender, o projeto está nos possibilitando ir muito além”, relatou.

O projeto, ganhador do Prêmio Progredir, do antigo Ministério do Desenvolvimento Social, é uma iniciativa de produção produtiva que insere pessoas em situação de vulnerabilidade social em hortas agroecológicas com o intuito de estimular o plantio, o consumo e a comercialização de produtos totalmente sem agrotóxicos, visando incentivar hábitos alimentares saudáveis e a geração de renda. Em Aracaju, existem hortas espalhadas pelos quatro cantos da cidade. Atualmente, aproximadamente 100 famílias inscritas no Cadastro Único participam do projeto.

