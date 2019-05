POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DO ASSALTO OCORRIDO EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS

31/05/19 - 09:48:00

O assalto ocorrido no último dia 15 de maio a cliente em um posto de combustíveis localizado na avenida Beira Mar, em Aracaju, caminha para ser desvendo após as investigações que estão sendo realizadas pela polícia civil.

Na tarde desta quinta-feira (30), a SSP divulgou imagens dos dois rapazes suspeitos de participarem do assalto em que foram roubados R$ 175 mil de um cliente, no momento em que o carro era abastecido.

As imagens mostram o veículo da vítima abastecendo e um carro que se aproximou e parou ao lado. Em seguida, dois homens descem do veículo, anunciam o assalto e levam o malote de dentro do carro, contendo cerca de 175 mil.

O caso está sendo investigado pela delegada Juliana Alcoforado do Departamento de Crimes contra o Patrimônio (Depatri).

A polícia pede ajuda da população para que denuncie através do 181.

Com informações da SSP/SE