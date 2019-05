Polícia Civil prende responsável por homicídio no bairro Olaria

31/05/19 - 09:25:15

Um revólver calibre 38 e dez munições foram apreendidos

Nesta quinta-feira, 30, policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam Elielson dos Santos, conhecido por “Baixinho Mototáxi”, acusado de homicídio em Aracaju.

Segundo informações policiais, o crime ocorreu em novembro do ano passado, no loteamento Nova Liberdade, localizado no bairro Olaria, em Aracaju. No momento da prisão, o acusado estava portando um revólver de calibre .38, além de dez munições.

Diante dos fatos, o acusado já se encontra à disposição da justiça para adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte e foto SSP